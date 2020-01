Obi-Wan Kenobi Series en attente et retard de production, Lucasfilm Retooling Project

Bien qu’il y ait eu des rumeurs la semaine dernière selon lesquelles la mini-série prévue de Disney + Obi-Wan Kenobi était annulée, ce qui s’est avéré faux, le Hollywood Reporter a révélé cette semaine que l’émission avait été suspendue. De plus, la série cherche de nouveaux écrivains pour gérer l’histoire et remplacer le scribe précédent, Hossein Amini.

Pour l’instant, la série est toujours en préparation et la star Ewan McGregor et la réalisatrice Deborah Chow (The Mandalorian) sont toujours attachées. L’émission verrait de façon prospective McGregor revenir au personnage hérité emblématique de la franchise Star Wars qu’il a décrite dans la trilogie Prequel. Selon plusieurs sources THR, Disney et Lucasfilm cherchent maintenant à réorganiser la série.

Selon Collider, l’équipe qui s’est réunie pour travailler sur le spectacle aux Pinewood Studios à Londres a été renvoyée chez elle. De plus, les membres de l’équipe auraient été informés que l’émission était suspendue «indéfiniment». Le rapport ajoute que la productrice et présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, n’était pas satisfaite des scripts. L’espoir est que Lucasfilm fera retravailler les scripts dans le but de reprendre éventuellement la production plus tard cette année.

Avant les dernières nouvelles, la série avait déjà été testée par des acteurs pour jouer en face de McGregor pour la série. Curieusement, le rapport indique que seulement deux scripts ont été écrits pour le spectacle, et «l’ensemble du paquet a été abandonné.» Lucasfilm est maintenant à la recherche d’un nouvel écrivain pour gérer les tâches de scénarisation du spectacle. De plus, des sources affirment que la mini-série est «reconfigurée» et réduite de six épisodes prévus à quatre.

La nouvelle de l’écriture de deux scripts seulement est très curieuse. Lors de l’Expo D23 2019, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a annoncé le spectacle et le retour d’Ewan McGregor. De plus, au D23, elle aurait déclaré: “Nous avons tous les scripts écrits, et nous sommes prêts à partir l’année prochaine, nous avons hâte de commencer la production.” Donc, il semble maintenant que tous les scripts n’étaient pas en fait effectivement écrit si les informations de THR sont exactes.

On ne sait pas quand la production de l’émission augmentera à nouveau, mais les initiés maintiennent apparemment que McGregor et Chow sont toujours à bord. Alors que les premières rumeurs d’annulation étaient inexactes, l’émission est confrontée à des problèmes et à des retards potentiels pour le moment.

Le rapport THR a ajouté qu’une fois que la source a déclaré qu’un problème possible avec l’histoire était que la série Kenobi se sentait répétitive par rapport à la série à succès Disney +, The Mandalorian. Selon les rumeurs, le spectacle de Kenobi mettrait en vedette un maître Jedi incognito protégeant un jeune Luke Skywalker et peut-être même un jeune Leia Organa, suggérant un format qui ressemblait trop à The Mandalorian.

L’un des avantages est que, bien que Kennedy ait annoncé l’émission, l’implication de McGregor, les scripts en cours et le début de la production en 2020, Lucasfilm n’a pas annoncé de date de sortie prévue. S’adressant à IGN lors d’un événement, McGregor a déclaré que le tournage de la série avait apparemment été retardé de l’été 2020 à janvier 2021. Cela suggérerait qu’il s’agit plus ou moins d’un retard de production si la série reste effectivement en vie.

McGregor a déclaré à IGN: «C’est juste passé l’année prochaine, c’est tout. Les scripts étaient vraiment bons. Maintenant que l’épisode IX est sorti et que tout le monde chez Lucasfilm a plus de temps à consacrer à l’écriture, ils pensaient qu’ils voulaient plus de temps pour écrire les épisodes. »

Le projet Obi-Wan Kenobi a précédemment démarré en tant que fonctionnalité théâtrale. Ces plans ont été modifiés après les performances lamentables au box-office de SOLO: A Star Wars Story, et le projet a été reformaté en minisérie Disney +.

La nouvelle intervient après une litanie relative à la franchise Star Wars en ce moment. Star Wars: The Rise of Skywalker est actuellement sur la bonne voie pour être le versement le plus bas de la trilogie Sequel au box-office. C’est aussi le pire film commenté de la franchise sur Rotten Tomatoes. De plus, les créateurs de Game of Thrones David Benioff et D.B. Weiss a récemment quitté sa série de films Star Wars prévue en octobre dernier après que Lucasfilm ait fait une grande démonstration de leur embauche en 2018.

Un point positif à retenir de la situation est que s’il s’agit de scripts non prêts, il est probablement préférable de retarder le projet plutôt que d’aller de l’avant avec une histoire que le studio ne pense pas rencontrer le test de l’odorat. De plus, les films et les émissions de télévision ont connu des retards et des problèmes de production auparavant, pour reprendre plus tard. L’inconvénient est que Lucasfilm et Disney avaient déjà fait un grand show pour annoncer le projet à la D23 Expo, où Kennedy avait annoncé que les scripts étaient prêts et prêts à être filmés cette année.

Kennedy a fait face à de nombreuses critiques de la part des fans en tant que chef du navire Lucasfilm et de sa gestion de la franchise Star Wars. Cette nouvelle ne la fera probablement pas aimer de ses détracteurs. Cependant, si cela signifie un meilleur produit à long terme, cela pourrait s’avérer le meilleur choix pour le salon.

La bonne nouvelle pour Lucasfilm est que The Mandalorian a été un énorme succès pour la franchise. La deuxième saison devrait débuter sur Disney + plus tard cet automne. De plus, la version animée d’Obi-Wan Kenobi, exprimée par James Arnold Taylor, reviendra à Disney + le mois prochain avec la prochaine saison finale de la série The Clone Wars. Il fera ses débuts sur Disney + le 21 février.