Oeuf de Pâques extraterrestre de Blade Runner expliqué

Les deux films qui ont cimenté Ridley Scott en tant que titan de la science-fiction, Blade Runner et Extraterrestre, croisé dans une référence d’oeuf de Pâques subtile mais satisfaisante. Habituellement à Hollywood, ce sont les acteurs à l’écran qui deviennent des tirages potentiels pour les cinéphiles, la signature d’un ou deux grands noms étant toujours une priorité pour les studios. Dans des cas plus rares, un réalisateur établira lui-même un historique suffisamment fiable pour que son nom seul puisse devenir son propre type de tirage.

Certains de ces administrateurs incluent James Cameron, Steven Spielberg, Stanley Kubrick, Martin Scorsese, et selon beaucoup, Ridley Scott ferait également partie de cette liste. Le deuxième long métrage de Scott était Alien en 1979, qui est devenu sans doute le plus grand mélange de science-fiction et d’horreur jamais produit, et a également donné naissance à une franchise qui ne mourra apparemment pas. Le prochain effort de Scott fut Blade Runner de 1982, qui devint lui-même l’un des films de science-fiction les plus influents et les plus réputés jamais réalisés.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Comment le lutin dans l’espace a réinventé le coffre de l’extraterrestre de manière hilarante

Scott ne s’est évidemment pas arrêté là, créant d’autres succès comme Thelma & Louise, Gladiator, Black Hawk Down et American Gangster. Mais ce sont Alien et Blade Runner qui l’ont mis sur la carte, et ce sont ces deux-là que beaucoup de ses fidèles tiendraient toujours pour ses meilleures œuvres. Pour mettre la cerise sur le dessus, un œuf de Pâques prouve une connexion directe entre la paire.

Écran d’ordinateur de Blade Runner’s Egg de Pâques expliqué

Vers la fin d’Alien, lorsque Ripley (Sigourney Weaver) se prépare à lancer sa navette d’évasion Narcissus après avoir lancé la séquence d’autodestruction du Nostromo, un écran d’ordinateur est montré comme celui vu ci-dessus. Plus tard, dans Blade Runner, Gaff (Edward James Olmos) va récupérer Rick Deckard (Harrison Ford) et le ramener au poste de police, et avant que sa voiture volante ne décolle, le même écran exact est affiché. Bien qu’il existe d’autres liens entre Alien et Blade Runner dans le matériel officiellement approuvé en dehors des films eux-mêmes, c’est le seul lien explicite à l’écran entre les deux.

Bien sûr, depuis Blade Runner est fixé dans l’année alors lointaine de 2019 et Extraterrestre se déroule en 2122, ce qui pose la question de savoir pourquoi le Nostromo utilise une technologie aussi obsolète. La réponse peut résider dans le fait que le Nostromo n’est clairement pas une opération à budget élevé, et on suppose qu’en plus d’être mauvaise, la Weyland-Yutani Corporation est probablement aussi très avare dans la façon dont elle choisit de dépenser son argent. La mise à niveau de ce qui est essentiellement une dépanneuse spatiale n’est probablement pas en haut de leur liste de tâches.

Plus: Blade Runner: chaque version de l’original, classée

La momie revient: le fils de Rick et Evie a créé un trou de complot

A propos de l’auteur

Michael Kennedy est un passionné de cinéma et de télévision qui travaille pour . à divers titres depuis 2014. Pendant cette période, Michael a écrit plus de 2000 articles pour le site, travaillant d’abord uniquement comme rédacteur, puis plus tard comme rédacteur principal et rédacteur en chef adjoint. Plus récemment, Michael a aidé à lancer la nouvelle section d’horreur de ., et est maintenant le rédacteur principal en ce qui concerne toutes les choses effrayantes. Originaire de Floride, Michael est passionné par la culture pop et a obtenu un diplôme d’AS en production cinématographique en 2012. Il aime également les films Marvel et DC et souhaite que tous les fans de super-héros puissent s’entendre. Lorsqu’il n’écrit pas, Michael aime aller à des concerts, participer à la lutte professionnelle en direct et débattre de la culture pop. Membre de longue date de la famille ., Michael a hâte de continuer à créer du nouveau contenu pour le site pendant de nombreuses années encore.

En savoir plus sur Michael Kennedy