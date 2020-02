Off The Rack Comic Review: Batman – No Man’s Land

J’ai récemment classé 63 bandes dessinées que j’ai examinées au cours des deux dernières années les unes contre les autres pour une célébration d’anniversaire afin de voir où elles se situaient toutes les unes contre les autres.

C’était beaucoup de travail. En fouillant dans de vieux documents pour se rappeler quels livres étaient impliqués, en discutant en interne sur la façon dont ils s’empilent (littéralement, personne ne s’en soucie, sur une liste de 63, comment les numéros 42-44 sont arrangés, mais cela m’a tué pour le faire «bien») , et en écrivant de petits textes de présentation pour chacun. Ça a pris des heures!

Mais je suis quand même assez content d’avoir pris le temps de le faire. Ce fut un exercice amusant de revenir sur tant de bandes dessinées que j’ai lues et examinées au cours des deux dernières années, d’oublier les notes initiales que je leur ai données et de voir comment elles se comparent. Certains ont tremblé beaucoup plus que les notes que je leur avais initialement données; d’autres ont coulé un peu. C’est ce que le temps et la perspective feront.

Et le plus drôle, c’est que je sais que dans une semaine, je vais regarder cette liste et avoir des problèmes majeurs avec mon propre classement. Tant pis!

TITRE: Batman: Cataclysm

Écrivain et artiste: Chuck Dixon, Alan Grant, Scott McDaniel, Devin Grayson, Doug Moensch, Rick Burchett, Kelley Puckett, Klaus Jansen, Jim Aparo, Eduardo Bareto

Éditeur: DC

Protagonistes: Batman, Nightwing, Robin, Catwoman, Oracle, GCPD, Azrael, autres

Antagonistes: L’imprévisibilité de ce monde que nous appelons la Terre

J’ai quelque chose d’un petit faible dans mon cœur pour No Man’s Land. Quand je suis retourné à la bande dessinée au collège après avoir arrêté de lire pendant quelques années au lycée, j’ai décidé d’entrer pour la première fois à DC. Eh bien… ce n’est pas entièrement vrai, je suppose; J’ai lu la mort de Superman et j’ai suivi Superboy pendant un peu pendant l’histoire du retour de Superman et après son achèvement. Mais à part cela, j’étais assez exclusivement Marvel jusqu’au tournant du millénaire.

Quoi qu’il en soit, quand j’arrivais à DC, No Man’s Land venait de conclure avec ses derniers problèmes. Ainsi, en plus d’entrer dans Flash, Green Lantern, JLA et d’autres, j’ai été amené à résoudre la façon dont la famille Bat a géré la dévastation d’un tremblement de terre qui a rendu la frontière de Gotham inhabitable. C’était un bon moment pour DC.

Cataclysm est le début de la saga NML. C’est l’histoire de Gotham tombant à un tremblement de terre de magnitude 7,6 et les conséquences immédiates de sa destruction. Comme avec le reste de No Man’s Land, il a parcouru tous les livres de Bat de l’époque (Batman, Detective Comics, Shadow of the Bat, Catwoman, Robin, Nightwing, Batman Chronicles et Azrael) de sorte qu’il n’y avait aucun moyen de sous-estimer le importance de l’événement.

Surtout, la série est un véritable chaos, et elle met en valeur les succès et les échecs auxquels les héros sont confrontés alors qu’ils tentent d’endiguer la vague de mort et de désespoir. C’est une vraie bataille difficile car il n’y a pas encore de pensée ou de réparation ou de salut ou d’avancer; tout est d’une scène à l’autre et essaie juste de sauver des vies.

Et comme il devrait y avoir quelque chose d’aussi terrible que cela, il y a des moments déchirants de court. Catwoman perd une petite fille, Robin ne parvient pas à trouver un homme enterré vivant et un détenu condamné à mort se sacrifiant pour sauver les autres, tout ponctue que les héros ne peuvent accomplir tant de choses face à de telles chances.

Cataclysm se termine avec le «nouveau» méchant connu sous le nom de Quakemaster affirmant qu’il a causé la destruction et demandant une rançon. Robin en déduit qu’il ne s’agit que du Ventriloque et le bat, et à la fin du prélude, il est révélé que plus de cent mille sont morts jusqu’à présent.

Cent mille! C’est… wow. Pour référence, trois mille personnes sont mortes le 11 septembre. Et, comme je l’ai dit, à certains moments, cette série fait de son mieux pour ramener ce point à la maison en montrant les héros à court d’efforts pour sauver des gens. Ce sont toujours des livres de tout âge, il y a beaucoup plus de vies montrées sauvées que perdues, mais il y a quand même des moments de perte émotionnelle.

Je suppose que le problème que je rencontre est que plus de 100 000 personnes meurent dans le séisme, et combien d’entre elles sont des membres pertinents des titres Bat? Zéro. Pas même, comme, Maxie Zeus ou M. Zsasz n’est perdu. Donc, même si le nombre est énorme, il semble certes presque un peu castré en raison de toute l’armure de l’intrigue qui circule. Et même alors, comme dans ma comparaison du cataclysme de Gotham au 11 septembre, c’est le genre d’événement qui devrait être constamment mentionné à DC à ce jour. Même dans un univers avec des invasions extraterrestres, cent mille vies perdues en quelques jours sont impies.

Cette faille de côté, ce livre semble bien pesé. Oracle fait de son mieux pour coordonner le GCPD en personne pendant que son équipement est en panne et que son père a disparu. Batman se veut ponctuel pour aider partout où il le peut. Robin se faufile dans la ville après son retour d’Europe et veut vérifier son père, mais sait que la ville en feu est plus importante. La sensation d’essayer de redonner espoir à une situation désespérée est palpable.

Et pour mon autre point sur la taille de cet événement, il se déroule pendant un certain temps dans les livres Bat avant que Gotham ne soit reconstruit. Ce n’est donc pas comme si c’était un arc à douze numéros; il avait de très longues jambes. Je pense toujours que ce devrait être un événement qui n’est jamais oublié, mais il était énorme à l’époque. J’aimerais voir plus d’histoires comme celle-ci où quelque chose d’inconcevablement tragique et grand se produit, et qui domine au moins son coin d’un univers pendant des années.

Sur un dernier point, il y a l’art. Ceci étant un croisement massif, l’art est généralement partout. Le manque de cohérence fait mal quand vous allez question à question pour suivre l’histoire, mais l’apparence générale de tout change constamment. C’est la seule façon de faire une histoire comme celle-ci, je te pardonne, mais ça peut être gênant.

Sujet de discussion: Qui est votre membre non Batman préféré de la famille Bat?

