Oiseaux de proie écrivain comique Gail Simone n’est pas un fan de Jared Leto & # 039; s Joker

Gail Simone, la Oiseaux de proie écrivain comique, n’est pas fan du Joker de Jared Leto. Il y a eu une poignée d’acteurs pour affronter le Joker au fil des ans, à commencer par Cesar Romero dans la série télévisée Batman des années 60 d’Adam West. Jack Nicholson a été le prochain grand acteur à jouer le rôle en 1989, suivi de Heath Ledger dans The Dark Knight de Christopher Nolan. Huit ans après la performance de Ledger aux Oscars, le Joker a été refondu en 2016 avec Leto en charge.

Alors que Leto est également un acteur oscarisé, sa version du Joker a été moins bien accueillie par les fans. La réaction des fans a commencé peu de temps après que le look officiel de Joker a été révélé pour Suicide Squad, qui montrait le Joker avec plusieurs tatouages ​​(y compris le mot “Damaged” sur son front) et un ensemble de grillz. À la sortie de Suicide Squad, le personnage a été encore plus fortement critiqué, en partie à cause du peu de Joker dans le film. Les fans n’étaient pas ravis de cette version du Clown Prince of Crime, et ils n’étaient pas les seuls.

Après avoir répondu à un fan sur Twitter, Simone a brièvement parlé du Leto’s Joker en disant: “Je n’aime pas ça, ça va.” Simone a commencé à travailler sur les bandes dessinées Birds of Prey en 2003 et a ensuite travaillé sur d’autres héros de DC comme Wonder Woman et Batgirl. Simone a une longue carrière dans l’industrie de la bande dessinée, mais elle est surtout connue pour ses quelques années de travail sur Birds of Prey.

Avec la réception du Joker de Suicide Squad, il semble très improbable à ce stade que le Joker de Leto revienne, surtout maintenant que le film de Joaquin Phoenix a reçu des critiques élogieuses et remporté deux Oscars. Joker serait un film autonome en dehors du DCEU, il est donc possible que Leto puisse revenir à un moment donné. Cela étant dit, le dos de Joker n’a été vu que brièvement dans Birds of Prey, et Leto n’a même pas joué le personnage. Le directeur de Suicide Squad, James Gunn, a également récemment rapporté que Leto n’était pas son Joker préféré, ce qui confirme davantage l’affirmation selon laquelle Leto n’apparaîtra pas dans la suite.

Alors que Leto’s Joker a reçu beaucoup de haine, il peut être un peu injuste de juger les performances de Leto en fonction de la façon dont le personnage a été conçu et écrit pour Suicide Squad. Leto a fait ses preuves en tant qu’acteur à travers des films comme Requiem for a Dream et Dallas Buyer’s Club, ce dernier lui ayant valu un Academy Award. Parce que Joker était à peine dans Suicide Squad, DC n’a pas eu l’occasion de développer le personnage ou même de laisser briller la capacité d’acteur de Leto, et le rôle de Joker dans Oiseaux de proie (non joué par Leto) n’a rien ajouté à son arc de personnage. Pour cette raison, l’opinion de beaucoup de gens sur le Joker de Leto est probablement à égalité avec Simone.

Source: Gail Simone