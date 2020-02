‘Oiseaux de proie (et l’émancipation fabuleuse de Harley Quinn)’ – Au service de Margot Robbie

Bref, ‘Birds of proey’ est postulé comme le “hooligan” de DC au service d’une Margot Robbie et de sa version de Harley Quinn qui, malgré les excentricités de son personnage, parvient à gagner la complicité du spectateur en même temps que le bande nous donne des séquences brutales, violentes et hallucinantes drôles auxquelles, si elles avaient peaufiné et mieux traité l’ensemble des éléments, l’intrigue et les personnages, auraient brillé encore plus fortement … Voyons, non, attendez. J’écris cette critique -permis-moi l’expression- comme le cul. Je ferais mieux de recommencer.

Que le passage à travers le cinéma d’un univers partagé de Warner / DC n’ait pas été un chemin de roses et le succès attendu est bien connu. Mais Warner n’a pas jeté l’éponge aussi. Après les petits proches (non sans culpabilité) «Suicide Squad» et plus tard «Justice League», Warner a proposé un changement de direction et de philosophie quant à ce que seront ses futures productions. Du choix curieux de projets, en donnant la priorité à certains personnages de troisième rangée devant leurs fleurons, au fait de se concentrer sur l’offre de films beaucoup plus indépendants et différents les uns des autres plutôt que d’exploiter le concept pas si nouveau de l’univers cinématographique.

Ce fut d’abord «Aquaman» avec une aventure sans complexe en pleine lumière et couleur, suivi de «Shazam! embrasser un cinéma avec une âme familière dans le style des années 90 pour continuer – bien qu’en dehors de l’univers partagé – avec un sombre voyage vers le psychopathe avec “ Joker ”, réalisant ainsi une série de succès gravés sous la marque DC. Amener Harley Quinn et ses oiseaux de proie à poursuivre cette bonne course?

Il a peut-être été ignoré, mais je n’ai pas nommé Harley Quinn en vain devant les “oiseaux de proie” parce que, si gros qu’ils puissent vouloir le mettre dans le titre, “Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique de Harley Quinn) n’est rien d’autre que «la fabuleuse émancipation de Harley Quinn (et des oiseaux de proie)». Commentez à titre d’information, car cela ne devrait pas poser de problème au-delà, bien sûr, si nous nous comparons avec le matériel d’origine. Quelque chose qu’en raison de mon manque de connaissance approfondie de ces personnages nés dans le cmic – à l’exception de Miss Quinzel – je préfère ne pas entrer. Je ne pense pas non plus que, à l’exception du titre, regarder les psters et la promotion, ne devrait surprendre personne.

Donc, ‘Birds of proey’ (permettez-moi de résumer le titre d’ici) nous invite à suivre les nouvelles portes de Harley Quinn si près que nous arrivons pratiquement à atteindre directement sa tête folle et instable. Avec une mise en scène des plus frappantes, catholiques et violemment drôles, il est évident d’après les en-têtes initiaux que «Birds of proey» prétend être en quelque sorte une pièce unique et se sentir comme une bouffée d’air frais à l’intérieur d’un genre rapidement qualifié de surexploité et de clinique comme peuvent l’être les films de super-héros. Et il réussit, au moins partiellement.

Et il est indéniable que «Oiseaux de proie» a sa propre identité. Sa narration, frénétiquement désordonnée, son utilisation de la musique et des effets sonores, ainsi que l’utilisation d’éléments visuels des plus frappants et chorégraphiques qui sont tout simplement IMPRESSIONNANTS (comme, en majuscules), qui combinent un étrange équilibre entre violence et préciosité , ils le font se sentir comme quelque chose de différent alors que, en même temps, certains de ces éléments font qu’il ne semble pas tellement à l’intérieur.

Et c’est qu’au cours des ‘Oiseaux de proie’ certains éléments – comme les clichés dans les films policaca – utilisés comme parodie deviennent involontairement des clichés dans le film lui-même, avec des scènes qui ne semblent pas permettre de faire avancer l’intrigue avec une agilité suffisante , ou certains personnages qui passent sans chagrin ni gloire malgré leur poids dans l’histoire.

Mais, en laissant la loupe de côté et en saisissant un marteau géant avec du vinyle réfléchissant, je trouve impossible de ne pas reconnaître que j’ai passé un bon moment lors de la visualisation de “ Birds of Prey (et la fabuleuse émancipation de Harley Quinn) ”. Que je suis entré dans la voiture du chaos et de la folie en me laissant emporter dans cette petite histoire pleine de feux d’artifice, de fumée et de lumières de nen, sans manquer l’occasion de le recommander à toute personne douteuse qui se pose de voir ou non ces rapaces sur grand écran; ami, vous avez vu votre vêtement criard et coloré dans votre placard et profitez de la fête.

Par Alex Martn Fernndez

@fenometrix