Oiseaux de proie. Humour et action pour la nouvelle aventure de Harley Quinn

Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de Harley Quinn) présente Roman Sionis, le méchant le plus pervers de Gotham, et sa main droite inconditionnelle, Zsasz, qui vise à trouver une fille nommée Cass. Les routes de Harley, Cazadora, Canario Negro et Renee Montoya entrent en collision, mais ce quatuor excentrique n’a d’autre choix que d’unir ses forces pour vaincre la nouvelle menace de la ville.

Margot Robbie (Yo Tonya) prend le rôle de Harley Quinn après Suicide Squad, aux côtés de Mary Elizabeth Winstead (Cloverfield Street 10, série télévisée Fargo) en tant que chasseresse; Jurnee Smollett-Bell (True Blood [Sangre fresca] de HBO) comme Black Canary; Rosie Pérez (Sans peur de la vie, Donner la note – Encore plus haut) en tant que Renee Montoya; Chris Messina (Argo, série télévisée) en tant que Victor Zsasz; et Ewan McGregor (Doctor Dream, Trainspotting) en tant que Roman Sionis. De plus, la débutante Ella Jay Basco incarne Cassandra “Cass” Cain lors de sa première incursion au cinéma.

Le film, basé sur des personnages de DC, est réalisé par Cathy Yan (Dead Pigs) d’après un scénario de Christina Hodson (Bumblebee). Robbie agit également en tant que producteur, avec Bryan Unkeless et Sue Kroll. Les producteurs exécutifs du film sont Walter Hamada, Galen Vaisman, Geoff Johns, Hans Ritter et David Ayer.

CRITIQUE:

Après avoir brillé de sa propre lumière dans The Suicide Squad, Harley Quinn prend ses propres mesures après avoir rompu avec le Joker. Dans le flot actuel de films féministes mettant en vedette des femmes intégrales au moral élevé, Harley Quinn apparaît comme un anti-héros qui manque de valeurs et agit par impulsions violentes. Sur son chemin, il croise d’autres femmes toutes très différentes les unes des autres, mais avec un objectif commun, qui est de mettre fin à Black Mask. Chaque composant des oiseaux de proie est totalement différent des autres. Renee Montoya est une détective de police qui semble avoir laissé un film policier des années 80, la chasseuse au visage très sérieux, est une meurtrière experte qui cherche à se venger de la mort de ses parents, Cassandra Cain est une fille de pickpocket de rue, et Black Canary est un chanteur de bidonville qui fait des heures supplémentaires en tant que conducteur et qui a de grandes compétences pour le combat. Bien que le reste des composants de l’équipe soient assez sérieux, Harley Quinn inonde tout avec un humour coloré et violent. En revanche, Roman Sionis, qui est le maléfique mascara noir, est un criminel qui au début n’est pas pire que le fou Harley Quinn.

Bien que nous ayons une histoire trop simple avec un script bien inférieur à la qualité des précédents films de super-héros DC, nous pouvons profiter de scènes de combat très bien réalisées, avec une chorégraphie parfaite, et avec une photographie, des lumières et des couleurs difficiles à battre. . Il semble a priori qu’il s’adresse à un public enfant, mais les scènes violentes et les actes du protagoniste moralement absent nous disent non. Les touches d’humour continues et les scènes d’action parviennent à compenser le manque de scénario. Il n’y a pas de grands méchants, pas de menaces pour la terre ou quelque chose comme ça, nous n’avons qu’un criminel dangereux qui cherche une fille qui a volé un diamant, et 5 femmes qui décident de l’affronter pour la protéger, mais avec le supplément nous devons l’impulsive Harley Quinn au milieu, qui avec sa grande personnalité imprévisible éclipse le reste, volant la proéminence. Peut-être que si plus de poids avait été donné à Black Canary, à la chasseresse ou au détective René Montoya, le film aurait été plus ennuyeux et le manque de scénario aurait été remarqué.

Bien qu’il ne soit pas à la hauteur d’autres films DC, s’il est divertissant, cela vaut la peine de passer un agréable après-midi cinéma.

