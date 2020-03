Oiseaux de proie: pourquoi Jared Leto ne joue pas au Joker dans le film Harley Quinn DC

Attention: SPOILERS à venir pour Birds of Prey.

Dernière mise à jour: 20 mars 2020

Jared Leto n’est pas revenu pour reprendre son rôle de DCEU en tant que Joker dans Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn), mais pourquoi? La dernière bande dessinée de Warner Bros. ramène Harley, la favorite des fans de Margot Robbie, sur grand écran. Cette fois, cependant, elle est avec une toute nouvelle équipe de femmes. Réalisé par Cathy Yan avec le scénario de Christina Hodson, le film nous présente de nouveaux acteurs clés de Gotham: Huntress / Helena Bertinelli (Mary Elizabeth Winstead), Dinah Laurel Lance / Black Canary (Jurnee Smollett-Bett), Renee Montoya (Rosie Perez) et Cassandra Cain (Ella Jay Basco).

Harley et ses nouveaux alliés affrontent Roman Sionis / Black Mask d’Ewan McGregor – le principal antagoniste du film – ainsi que Victor Zsasz de Chris Messina. L’histoire est à peu près autonome malgré le film existant dans la plus grande franchise DCEU. Il tourne autour de la chasse de Sionis pour un diamant qui détient la clé de la fortune Bertinelli. Cependant, avec l’arc de Harley étroitement intégré au Joker, Birds of Prey Sill devait se pencher sur l’état actuel de la relation du couple.

Connexes: Les oiseaux de proie de Harley Quinn est le film Suicide Squad voulait être

Tous deux faisant leurs débuts dans le Suicide Squad de 2016 du réalisateur David Ayer, nous savons déjà comment la relation compliquée de M. J et Harley a commencé. Birds of Prey a construit sur ce qui est déjà établi et l’a poursuivi, ce qui a attiré tous les téléspectateurs au moment où les événements du film commencent à rouler. Selon sa narration, le Joker a rompu avec elle. Harley garde la scission sous le radar, craignant que cela ne lui perde la protection fournie avec le fait d’être la fille de M. J jusqu’à ce qu’elle décide finalement de continuer. Elle annonce qu’ils ont pris des chemins différents en faisant sauter l’usine ACE Chemicals. Malgré la prise en compte du film, Birds of Prey n’a pas présenté Letoker’s Joker, à la place, il a utilisé un mélange d’animation, des images de l’Ayer Suicide Squad et de nouvelles scènes avec un acteur remplaçant, qui ont été couplées avec la narration de Harley pour établir le statut du couple problématique.

Alors pourquoi Birds of Prey n’a-t-il pas simplement demandé à Leto de reprendre son rôle de Joker, plutôt que de passer par une manière plus compliquée d’expliquer sa relation actuelle avec Harley? Selon Yan, il n’était vraiment pas nécessaire de le faire revenir. Après avoir abordé leur rupture, les cinéastes voulaient que le film se concentre sur l’émancipation de Harley. L’idée que son but principal dans la vie est de servir les autres était un thème central tout au long du film. Sans le Joker, beaucoup la considéraient comme rien et inutile, et le but de cet arc est qu’elle apprenne qu’elle n’a pas besoin de lui, elle peut prendre soin d’elle-même.

Mis à part l’explication narrative de l’absence de Joker dans Birds of Prey, il y a aussi son sombre avenir en tant que prince clown du crime. Entre l’itération acclamée par la critique de Joaquin Phoenix dans Joker de Todd Phillips et le prochain concert de bande dessinée de Leto sous le nom de Morbius le vampire vivant dans Morbius de Sony, les chances que le chanteur des Trente secondes sur Mars reprenant son rôle de DCEU s’affaiblissent de jour en jour. Il convient également de noter qu’il ne semble pas être impliqué dans le film de James Gunn The Suicide Squad qui devrait sortir l’année prochaine, le cinéaste expliquant que son histoire n’appelle pas vraiment la participation de Joker.

Pour les brèves nouvelles prises de vue dans lesquelles le Joker est présenté lors de Birds of Prey, M. J était joué, parmi tous, par un musicien de rock californien nommé Johnny Goth. Goth est entré dans le petit rôle sans expérience d’acteur, mais il avait des amis dans l’équipe qui lui ont suggéré le rôle, et une fois sur le tournage, il s’est avéré qu’il pouvait facilement s’intégrer dans toute la garde-robe Joker de Jared Leto. Cela lui a fait un ajustement parfait, jeu de mots destiné, pour remplacer le Joker.

Ce n’est en aucun cas une garantie que Leto ne jouera plus jamais le rôle. Si quoi que ce soit, il est injuste de porter un jugement sur sa version étant donné que nous n’avons vu que très peu de lui jusqu’à présent. Warner Bros. n’a pas encore dévoilé officiellement son avenir avec le DCEU. Cela étant dit, l’utilisation de l’animation et de ne pas montrer intentionnellement le visage du Joker de Leto dans Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) peut être une indication qu’ils se dirigent vers une refonte.

Plus: Explication des oiseaux de proie: l’avenir de DCEU de Harley Quinn