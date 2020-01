Oiseaux de proie, présente la bande-annonce de sa bande originale

Warner Bros Pictures a publié une nouvelle percée qui met en valeur la musique de son prochain film DC, Birds of Prey (et la fabuleuse émancipation de Harley Quinn)

La bande-annonce présente des images de certaines scènes d’action que nous verrons dans le film de Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique de Harley Quinn), ainsi que les différents singles qui seront présentés dans le cadre de leur bande originale, qui vient d’Atlantic Records, le studio derrière Suicide Squad: L’album comprend les morceaux «Sway With Me» de Saweetie & GALXARA, «Diamonds» de Megan Thee Stallion & Normani, “Joke’s On You” de Charlotte Lawrence, “Boss Bitch” de Doja Cat et “Experiment On Me” de Halsey.

En plus de celles mentionnées ci-dessus, Birds of Prey présentera également des chansons d’artistes tels que Summer Walker, Lauren Jauregui, K. Flay, Sofi Tukker, Jucee Froot, CYN, Maisie Peters, Whipped Cream et Baby Goth, entre autres. La bande originale devrait sortir le 7 février, le même jour que la première du film.

Synopsis:

Avez-vous entendu parler du flic, du canari, du psychopathe et de la princesse mafieuse? “Oiseaux de proie (et l’émancipation fabuleuse de Harley Quinn)” est une fable machiavélique racontée par Harley elle-même, comme elle seule le pouvait. Lorsque Roman Sionis, le méchant le plus méchant de Gotham, et sa main droite inconditionnelle, Zsasz, ciblent une fille nommée Cass, la ville se tourne vers elle. Les routes de Harley, Cazadora, Black Canary et Renee Montoya se heurtent, mais ce quatuor décalé n’a d’autre choix que d’unir ses forces pour vaincre Roman.

Réalisé par Cathy Yan à partir d’un scénario de Christina Hodson, Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique de Harley Quinn Il met en vedette Margot Robbie, Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez, Ewan McGregor, Ella Jay Basco, Steven Williams, Derek Wilson, Dana Lee, Francois Chau, Charlene Amoia, Chris Messina et Matthew Willig. La première du film est prévue pour le 7 février.

