& # 039; Oiseaux de proie & # 039;, & # 039; Richard Jewell & # 039;, & # 039; Question de justice & # 039; et & # 039; Malasaña 32 & # 039; faire avancer leurs sorties en VOD

Les excellentes versions récentes de Warner Bros. arrivent sur les plateformes numériques espagnoles pour que vous puissiez en profiter chez vous.

Comme annoncé par la société nord-américaine elle-même »Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique de Harley Quinn)‘,’Richard Jewell‘et’Question de justice»sera disponible à l’achat à partir de demain, vendredi 27 mars, sur les plateformes suivantes: Apple TV, Google Play, Rakuten TV, Play Station Store et Microsoft. De plus, à partir du 3 avril, ils seront également disponibles à la location sur Movistar +, Orange et Vodafone TV.

Pour sa part, le film d’horreur espagnol ‘Malasaña 32»sera disponible à partir du vendredi 3 avril, à l’achat et à la location, sur les mêmes plateformes, à savoir: Apple TV, Google Play, Rakuten TV, Play Station Store, Microsoft, Movistar +, Orange et Vodafone TV.

N’oubliez pas à notre tour, comme nous le sommes, qu’à partir de demain, vendredi 27 mars, sera également disponible ‘Injecté de sang‘pour une acquisition numérique dans notre pays via Apple TV, Google Play, PlayStation Store, Xbox et Rakuten TV, dans ce cas avec l’aimable autorisation de Sony Pictures.