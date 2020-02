Oiseaux de proie sur la bonne voie pour le pire week-end d’ouverture de tout film DCEU

La dernière entrée de Warner Bros.et DC Films dans le DCEU (officieusement nommé) a du mal au début, car Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) tombe bien en deçà des prévisions du box-office et affichera un week-end d’ouverture record. La fortune de DC sur grand écran a changé plus récemment avec Aquaman et Joker traversant tous les deux un milliard de dollars, tandis que Shazam! affiche de solides rendements grâce à son budget plus faible.

Avec Harley Quinn de Margot Robbie à la tête de Birds of Prey après avoir été le personnage hors concours de Suicide Squad en 2016 (qui a rapporté près de 750 millions de dollars), les attentes quant à ce que le dernier film DCEU pouvait faire étaient élevées. Pourtant, les projections officielles du box-office pour le film sur les gangs de filles étaient plus conservatrices, le film devant rapporter environ 50 millions de dollars le week-end d’ouverture. Après des critiques extrêmement positives, le succès financier de Birds of Prey semblait être encore plus une garantie.

Le film n’est sorti en salles que pendant une journée complète, mais les premiers retours ne sont pas prometteurs. Le Wrap a partagé que Birds of Prey n’a fait que 13 millions de dollars vendredi, ce qui porte les nouvelles projections pour le week-end d’ouverture du film à seulement 34 millions de dollars. C’est bien en dessous des projections précédentes et même des attentes prudentes de 45 millions de dollars de WB et DC. Sauf une poussée imprévue samedi et dimanche, Birds of Prey affichera le week-end d’ouverture le plus bas de l’histoire du DCEU – avec 53 millions de dollars d’ouverture de Shazam! L’année dernière, le plus bas précédent.

Si ces nouvelles projections s’avèrent exactes, Birds of Prey va avoir besoin de jambes incroyables au box-office pour redresser sa fortune. Bien que cette ouverture soit bien en deçà de ce qui était attendu, le budget du film pourrait finalement le sauver au final. Birds of Prey aurait un budget d’environ 85 à 95 millions de dollars, il devrait donc être en mesure de générer des bénéfices pour WB et DC même s’il ne peut pas franchir 300 millions de dollars dans le monde. Il devrait également être en faveur de Birds of Prey que février manque un peu en ce qui concerne les grands films qui peuvent vraiment en détourner les projecteurs.

Cela dit, le week-end d’ouverture décevant de Birds of Prey est inévitablement disséqué et discuté par beaucoup. WB et DC ont livré un film de super-héros dirigé par des femmes qui dérive d’un film à succès financier, et pourtant la réponse immédiate n’était pas ce à quoi on s’attendait. La décision de faire de Birds of Prey une note R sera probablement remise en question car elle a aliéné un public plus jeune qui aurait pu renforcer le box-office du film. Avec des réactions positives de la critique et du public au film, espérons Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) trouve son public dans les prochaines semaines.

