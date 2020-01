Olivia Colman star dans le prochain Alexander Payne

Olivia Colman (‘Broadchurch’, ‘The Favorite’) dirige le casting de «Paysagistes», coproduction entre HBO et Sky qui met en scène Alexander Payne (‘Nebraska’, ‘A life in a big way’) à partir d’un scénario écrit par Ed Sinclair.

Inspiré d’événements réels, «Paysagistes» explorez la vie de Susan Edwards et de son mari Christopher, un couple apparemment dévoué et gentil qui, en mai 1998, a tué les parents de Susan, puis les a enterrés dans l’arrière-cour de sa maison à Mansfield au Royaume-Uni.

Les corps sont restés là jusqu’à ce qu’ils soient retrouvés en octobre 2013, lorsque Susan et Christopher Edwards susmentionnés n’avaient d’autre choix que d’avouer ce qu’ils avaient finalement été reconnus coupables en juin 2014.

Cette minisérie, composée d’un total de quatre épisodes d’une heure chacun au plus, sera la première production de Sister and South of the River Pictures, la productrice récemment créée par Olivia Colman et son mari depuis 2001, le précité Ed Sinclair.

«Paysagistes» Il a été tourné à un moment donné en 2020 en vue de sa première en 2021. Une première qui dans notre pays sera produite par Sky Spain.