Olivia Liang star dans le redémarrage de la télévision de ‘Kung Fu’

Comme le rapporte Deadline, la nouvelle version que The CW fera de la série emblématique des arts martiaux avec David Carradine, ‘Kung Fu’, a trouvé son principal protagoniste dans la figure d’Olivia Liang («Legacies»). L’actrice sera accompagnée dans le casting par Tzi Ma (‘Mulan’) et Kheng Hua Tan (‘Crazy Rich Asians’), précédemment confirmés.

Les rôles joués par Ma et Hua Tan seront ceux de Jin Chen et Mei-Lei, les parents du jeune protagoniste. Les deux sont décrits comme deux restaurateurs dont les secrets menacent de détruire leur vie, qui devront également faire face au retour de leur fille éloignée.

Dans cette nouvelle relance, la crise de Nick Chen (Liang), une femme sino-américaine de 25 ans, lui a valu de quitter l’université et de partir pour un voyage dans un monastère isolé en Chine. À son retour, il trouve sa ville natale ravagée par le crime et la corruption, devant utiliser ses compétences avec les arts martiaux et les valeurs de Shaolin pour protéger son peuple et traduire les criminels en justice … tout cela alors qu’il cherchait le meurtrier de son mentor Shaolin, qui revendique maintenant la mort de la jeune femme.

L’omniprésent Greg Berlanti (‘Arrow’, Supergirl, ‘The Flash’ …) agit en tant que producteur exécutif à travers ses Berlanti Productions. Christina M. Kim et Martin Gero de Blindspot co-créent la série dont le personnage principal change de genre pour nous présenter un jeune protagoniste.

Produit par Greg Berlanti et Sarah Schechter avec Kim et Gero via leur label House Production, le projet a été proposé à Fox en 2018, s’engageant dans un épisode pilote qui, pour des causes inconnues, échoue et ne se concrétise jamais.

Diffusée pendant trois saisons de 1972 à 1975, la série originale a été créée par Ed Spielman, Jerry Thorpe et Herman Miller et mettant en vedette le tristement décédé David Carradine, qui jouait le rôle de Kwai Chang Caine. La série a également eu une adaptation cinématographique en 1986 intitulée ‘Kung Fu: The Movie’, ainsi que deux séries dérivées, ‘Kung Fu: The Next Generation’ et ‘Kung Fu: The Legend Continue’.