Olivia Munn parle de la mauvaise attitude du réalisateur de X-Men: Apocalypse

L’actrice Olivia Munn a joué Psylocke (Mental Butterfly) dans X-Men: Apocalypse et n’a pas du tout aimé l’attitude du réalisateur Bryan Singer.

En présentant son nouveau film Violet, Olivia munn a donné son point de vue sur toute la débâcle de Bryan Singer pendant le tournage X-Men: Apocalypse. Elle se souvient de la tristement célèbre disparition de dix jours du réalisateur au milieu de la production.

“Au lieu d’aller chez un médecin à Montréal, qui est une ville très active, il a dit qu’il devait aller à Los Angeles”, se souvient-il. “Et il est parti depuis environ 10 jours est ma mémoire. De plus, il a dit: Continuez. Continuez à filmer. ” Le réalisateur a même envoyé un texto à un assistant disant au casting et à l’équipe de continuer à filmer pendant son absence.

“Je ne savais pas si c’était bien ou mal, mais je savais qu’il semble étrange que Bryan Singer puisse s’en aller et dire qu’il avait un problème de thyroïde”, a-t-il déclaré. L’incident de dix jours et les actions du réalisateur ont mis de nombreux cadres hollywoodiens en alerte, selon Olivia Munn.

Malgré l’incident de X-Men: Apocalypse, Bryan Singer a ensuite dirigé le biopic Freddie Mercury Bohemian Rhapsody. L’actrice n’a donc pas été surprise par le licenciement du réalisateur après avoir fait preuve d’un comportement similaire.

De nombreux acteurs se sont plaints de la mauvaise attitude du réalisateur.

Olivia munn n’a pas été la seule star à commenter les actions non professionnelles de Bryan Singer, depuis sa co-star X-Men: Apocalypse, Sophie Turneret Rami Malek, de Bohemian Rhapsody, a révélé que travailler avec le réalisateur était “désagréable”. Parallèlement aux commentaires des acteurs, le réalisateur a fait face à une mauvaise situation professionnelle lorsqu’il a perdu ses crédits de production, tout en n’étant plus responsable du redémarrage de Réseau Sonja, après la révélation de nouvelles allégations d’abus sexuels au cours des deux dernières années.