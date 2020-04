Olivia Munn révèle des problèmes avec Bryan Singer sur le tournage de X-Men: Apocalypse

Olivia Munn est devenue l’une des nombreuses actrices hollywoodiennes qui n’ont pas peur de parler. Se voyant auparavant impliquée dans des remarques contre la façon dont les cinéastes masculins sont mieux traités que les femmes, Munn parle maintenant d’un problème avec le réalisateur Bryan Singer lors du tournage de X-Men: Apocalypse.

Munn a déjà parlé de l’embauche d’un acteur ayant des antécédents d’abus sexuels dans le film Predator. Mais maintenant, parlant à Variety, l’actrice a discuté de ce qu’elle considérait comme une différence fondamentale entre la façon dont les hommes et les femmes sont traités sur le plateau.

Munn se souvient spécifiquement d’un incident survenu lors du tournage de X-Men: Apocalypse avec le réalisateur Bryan Singer, qui pendant le tournage a dû s’absenter pendant dix jours en raison d’un problème thyroïdien.

«C’est le problème que j’ai toujours eu dans cette entreprise, bien avant que le mouvement #MeToo ne le révèle autant. Vous êtes à l’intérieur et vous voyez ces gens qui continuent d’échouer, et ils ne sont pas si grands et vous pensez, “Vraiment?” ».