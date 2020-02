Omar Chaparro présentera le gala des Xcaret PLATINO Awards

L’acteur, humoriste, présentateur et chanteur mexicain populaire dirigera la cérémonie, qui se tiendra le 3 mai au Teatro Gran Tlachco de Xcaret à Rivera Maya (Mexique)

L’une des grandes figures du septième art mexicain, Omar Chaparro, connu internationalement pour sa polyvalence et ses talents de comédien, prendra le témoignage de Santiago Segura et Cecilia Suárez, et présentera le gala de la VII édition des Platinum XCARET Awards, le plus important du cinéma latino-américain, qui se tiendra pour la troisième année consécutive à Rivera Maya (Mexique).

Le comédien, présentateur, acteur, chanteur et producteur, Omar Chaparro, a été récompensé en décembre dernier comme acteur préféré du public aux Canacine Awards, décerné par la Chambre nationale de l’industrie du film et du vidéogramme du Mexique, grâce à son rôle de premier plan dans No Manches Frida 2, qui est devenu le troisième film le plus rentable de l’histoire de l’industrie cinématographique mexicaine.

C’est dans sa facette de présentateur qu’il a obtenu plus de succès grâce à des programmes comme Sabadazo, No manches, ou plus récemment Who is the mask et la version mexicaine de la réalité Nailed it! (Netflix), ainsi que par des personnages créés par lui comme “Pamela Juanjo”, “La yuyis” ou “Yahairo”. En 2019, il est entré dans la peau de Pedro Infante, considéré comme l’un des acteurs emblématiques de l’âge d’or du cinéma mexicain, dans Como tuido del cielo, produit par Netflix et la troisième plateforme la plus vue au Mexique.

Omar Chaparro, qui a fait ses débuts dans le cinéma espagnol l’année dernière avec Los Rodríguez et au-delà, le troisième long métrage de Paco Arango, et qui a été l’acteur mexicain le plus rentable au Mexique en 2019, s’est également démarqué pour être la voix latine du panda. Po dans le film Kung Fu Panda ou pour sa participation au détective Pikachu, où il a partagé le casting avec Ryan Reynolds.

Chaparro, qui compte plus de dix millions de followers sur ses réseaux sociaux, a enregistré deux albums, El gori gori (2012) et I love in you (2014), un album qui comprend ses trois tubes «You are so beautiful», «Clinging “Et” Je suis tombé amoureux de toi. ” Sur les tables, il a joué des rôles dans des montages tels que Le souper des idiots ou Spamalot, mais son travail le plus reconnu a été avec Imparables, un spectacle dans lequel il se battait en duel avec Adrián Uribe jouant ses personnages les plus emblématiques. Les billets ont été vendus dans plus de cinquante villes des États-Unis, dont le Dolby Theatre de Los Angeles.

Dates clés des PLATINO Xcaret Awards

Les 20 candidats (short list) pour chaque catégorie seront annoncés le 12 février au CDMX et parmi eux, un jury international sélectionnera quatre titres pour chacune des catégories, qui seront annoncés le 18 mars 2020, près de deux mois avant la remise des prix lors du grand gala du Teatro Gran Tlachco de Xcaret à Rivera Maya le 3 mai.

Les PLATINO Ibero-American Cinema Awards promus par EGEDA (Entity for the Management of Audiovisual Producers ‘Rights), avec la FIPCA (Fédération ibéro-américaine des producteurs cinématographiques et audiovisuels) et avec le soutien des Académies et Instituts de cinéma d’Amérique latine, combinent les grands talents de les cinématographies de 23 pays d’Amérique latine, vantant les productions et les créateurs les plus remarquables de chaque année avec dix-neuf prix et un Platinum Honor Award.

Après Panama City (Panama) en 2014, Marbella (Espagne) en 2015, Punta del Este (Uruguay) en 2016 et Madrid (Espagne) en 2017, Riviera Maya (Mexique) accueillera une autre année comme cela s’est produit en 2018 et 2019, le Gala de remise des premiers prix mondiaux du septième art ibéro-américain qui sera parrainé par Xcaret, Hotel Xcaret Mexico, Barceló Group, TNT, Vidanta et Iberia.

