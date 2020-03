On My Block Saison 3: Qui est Kendra? Explication de Stalker de Jamal

Attention: SPOILERS à venir pour On My Block saison 3.

Sur mon bloc La saison 3 a présenté une poignée de nouveaux personnages, dont Kendra, une adolescente initialement supposée traquer Jamal. Après avoir éliminé les Prophètes dans On My Block saison 2, Monse, Cesar, Ruby et Jamal sont en alerte concernant les répercussions du gang rival. Jamal, en particulier, craint que cette étrange fille ne le cible personnellement.

Dans un effort pour sauver César, Monse et les autres ont réussi à mettre en place une pièce qui a également mis en place les Prophètes dans le processus, ce qui a entraîné l’envoi de nombreux de leurs membres en prison. Le drame, cependant, était loin d’être terminé. Après avoir été kidnappé, la saison 3 d’On My Block met le noyau dur en contact direct avec Cuchillos, le leader du Santos qui veut que le groupe retrouve Lil Ricky en échange de l’argent Roller World. Même si l’argent est en jeu, la mission est beaucoup plus sérieuse car Cuchillos commence à menacer le groupe et la sécurité de leurs proches s’ils ne terminent pas la tâche avant son échéance.

Mis à part l’introduction de Cuchillos, le gang de la 19e rue, et Ray Diaz, le père de Spooky et Cesar, le plus grand début du personnage de On My Block est Kendra. Elle apparaît pour la première fois dans la première de la saison 3 lorsqu’elle regarde Jamal aider Spooky à déterrer la tombe de Lil Ricky dans le cimetière. Dans les épisodes suivants, elle passe de façon inquiétante par Jamal sur un scooter et reflète ses mouvements dans le couloir de l’école. Le personnage est joué par la nouvelle venue Troy Leigh-Anne Johnson, une actrice avec une expérience théâtrale à Los Angeles. Le comportement étrange de Kendra justifiait la pensée de Jamal qu’elle pouvait être membre des Prophètes, mais, heureusement, pour lui et ses amis, ce n’était pas le cas.

Jamal et Kendra se rencontrent enfin en face à face dans On My Block saison 3, épisode 3. Il s’avère que ce n’est pas une espionne pour les Prophètes mais plutôt une adolescente avec un béguin pour Jamal. Kendra est extrêmement excentrique et Jamal se réjouit de la chance d’avoir enfin un intérêt amoureux. Après une brève aventure, Jamal apprend que Kendra est scolarisé à domicile et utilise des expériences de la vie réelle à la place des techniques d’apprentissage traditionnelles. À la grande consternation de Jamal, ses interactions avec lui sont censées être sa forme de classe sexuelle. Sans véritable connexion, Jamal décide de mettre fin aux choses avec elle avant que ses amis puissent découvrir si elle existe réellement.

À la fin de la saison 3 d’On My Block, Jamal prend une autre chance sur Kendra en lui demandant de sortir d’une manière plus traditionnelle. Elle semble intéressée par la perspective, mais elle ne se trouve nulle part dans la fin de la saison 3 de On My Block. Il est très possible que Jamal et Kendra aient commencé à sortir ensemble dans la période de deux ans. Comme elle est scolarisée à domicile, cela pourrait expliquer pourquoi elle n’est pas dans la scène finale. Leur sort n’est pas défini, il ne serait donc pas surprenant de voir Johnson reprendre son rôle de Kendra dans Sur mon bloc saison 4 ou au-delà.

