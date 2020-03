On My Block Season 3 & # 039; s Ending Was Great – except for Cesar

Sur mon bloc la saison 3 a présenté une fin remarquable pour les personnages principaux – à l’exception de Cesar. Le personnage joué par Diego Tinoco a pris le tour le plus sombre du noyau quatre qui comprend également Monse, Jamal et Ruby. Plutôt que de se terminer sur un cliffhanger typique comme les précédents épisodes de la série Netflix, la saison 3 est allée dans une nouvelle direction.

Alors que la saison 1 d’On My Block s’est terminée par un tournage fatal, la saison 2 s’est terminée avec l’enlèvement de l’ensemble des personnages principaux. Il a été rapidement révélé au cours de la dernière saison que Cuchillos, le chef du gang de Santos, avait orchestré l’enlèvement pour forcer Cesar, Monse, Jamal et Ruby à retrouver Lil Ricky. À la fin de la saison, il semblait que la dynamique du groupe ne serait plus jamais la même. Cela a été malheureusement confirmé par le saut de deux ans dans la séquence finale de la saison.

Bien qu’il soit décevant de voir que le noyau dur avait éclaté, la plupart d’entre eux semblaient satisfaits de leur vie actuelle. Monse a trouvé un nouveau groupe d’amis sur la côte est tandis que Jamal plaisantait avec son équipe de football. Lui et Ruby ne partageaient pas une expression faciale amicale mais le fait que ce dernier sortait toujours avec Jasmine indiquait qu’il était satisfait de la relation. Même Oscar, l’ancien chef des Santos, a en quelque sorte quitté la vie de gang et est devenu un père de famille. César, cependant, a eu la fin la plus sombre, étant donné qu’il est retourné dans le gang dont il s’est battu si dur pour s’éloigner.

Avant que César ne soit “sauté” avec les Santos dans On My Block saison 1, il était un jeune adolescent avec de grandes aspirations. Il était extrêmement intelligent avec l’espoir de devenir un jour architecte. Puis, lorsque son frère aîné est sorti de prison, César n’a pas pu se cacher de sa connexion avec le Santos. Tous les hommes de sa famille étaient membres du gang et il considérait cette voie comme inévitable. Cesar s’est battu pour s’accrocher à une sorte de normalité, mais cela n’a pas pu exister après qu’il a reçu l’ordre de tuer un membre d’un gang rival. Les conséquences des actions de César se sont répercutées sur la vie de ses amis et ont mis beaucoup d’autres en danger.

Il y avait un peu d’espoir lorsque Monse, Jamal et Ruby ont aidé à acheter la liberté de Cesar dans la saison 2, mais même cela a été de courte durée. Le mess de Cuchillos a replacé César dans le drame des gangs qui sévit dans son quartier de Los Angeles. Étant donné que le Santos s’est intensifié quand il en avait besoin, ce n’était pas une surprise totale que César ait rejoint le gang, mais cela n’a pas rendu la situation moins déchirante.

Cesar a interrogé son frère sur le pouvoir quand Oscar a mentionné vouloir plus dans la vie. On dirait que César a comblé le vide laissé par Oscar et a rapidement grandi dans les rangs en tant que leader au sein du gang. Avec un groupe d’amis fracturé et personne d’autre à la recherche de César, il est retombé dans la vie qu’il a si durement combattue au début de sa vie. L’avenir de Sur mon bloc se concentrera sûrement sur la situation de César et s’il a ou non une chance de vivre au-delà du gang.

