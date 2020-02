On My Block Season 3 Teaser & First Look Images Reveal Date de sortie

Images de première vue pour Sur mon bloc la saison 3 est publiée, ainsi qu’un teaser qui révèle la date de sortie de la saison. Créée par le trio de Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez et Jeremy Haft, On My Block a été créée sur Netflix en mars 2018. La série raconte la vie de quatre amis intelligents et avertis alors qu’ils naviguent à travers le lycée avec tous ses hauts et ses bas. En août de l’année dernière, la production de la saison 3 d’On My Block a commencé avec l’annonce que la distribution avait marqué des augmentations de salaire considérables après des négociations fructueuses. Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray, Diego Tinoco et Jessica Marie Garcia sont tous de retour pour la troisième sortie de la dramatique. Il semble que les personnages qu’ils incarnent se retrouvent, comme d’habitude, dans une certaine impasse.

La finale de la saison 2 d’On My Block, tout comme la fin de la première saison, comportait un cliffhanger. Monse (Capri) a confronté ses amis à l’annonce de son départ de Freeridge. Rencontrée avec dédain, elle prend d’assaut et ne remarque pas quand Cesar (Tinoco), Ruby (Genao) et Jamal (Gray) sont kidnappés et jetés dans une camionnette. Le même malheur sévère frappe Monse car, quelque temps plus tard, quelqu’un l’enlève également. De nouvelles images de premier regard, en plus d’un teaser, perdent peu de temps à aborder le sort des protagonistes.

On My Block la saison 3 comprendra huit épisodes, comme indiqué précédemment. Le teaser, qui s’ouvre en se concentrant sur un couteau tranchant, révèle une date de sortie du mercredi 11 mars. Astucieusement, l’aperçu rapide a du punch. Pour les abonnés de Netflix qui n’ont pas encore vu l’émission, ils pourraient être surpris de voir qu’une histoire de lycée ostensiblement typique contient en fait des tournures folles. Découvrez le teaser de Netflix, ainsi que quelques images de premier aperçu, ci-dessous.

De toute évidence, il y a beaucoup de questions concernant l’enlèvement lui-même et les conséquences imprévues qu’il crée. Il reste à voir si cela suffira à réparer l’amitié de Monse avec son groupe, forçant les quatuors à se regrouper. Les fans n’auront pas à attendre très longtemps, avec la saison 3 de On My Block qui devrait tomber dans quelques semaines.

Dernièrement, Netflix a fait des nouvelles pour annuler un certain nombre d’émissions. Daybreak, Spinning Out et Insatiable ont tous reçu la hache par le service de streaming, même si certains de ces programmes se sont terminés par des cliffhangers. Mais si On My Block continue de résonner auprès du public, les scénaristes seront probablement libres de continuer à placer les personnages dans des scénarios étonnamment dangereux.

Sur mon bloc la saison 3 sera diffusée mercredi 11 mars sur Netflix.

