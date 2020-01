On peut sortir d’ici … ensemble. Nouveau trailer pour ‘Les nouveaux mutants’!

Plus de deux ans après la sortie de sa première bande-annonce, 20th Century Fox a dévoilé une nouvelle ‘Les nouveaux mutants», le spin-off tant attendu des X-Men réalisé par Josh Boone (« Sous la même étoile »).

Un «thriller d’horreur» se déroulant dans un hôpital isolé, rappelant «Glass (Crystal)», où un groupe de jeunes mutants sont retenus contre leur volonté de subir un traitement psychiatrique. Lorsque des phénomènes étranges commencent à se produire, leurs nouvelles capacités mutantes et leur amitié seront testées alors qu’ils se battent pour sortir vivants.

Le film est finalement sorti en salles aux États-Unis le 3 avril (et en Espagne deux semaines plus tard), deux ans après la date initialement annoncée. Deux années pendant lesquelles, selon les termes de Josh Boone lui-même, le film n’a subi aucune modification malgré l’hypothèse, d’où les retards successifs, qu’un tournage supplémentaire allait avoir lieu, entre autres, pour Rendez-le encore plus terrifiant.

Cela ne s’est finalement pas produit, les acteurs n’ont plus roulé de scènes supplémentaires et deux longues années d’attente plus tard, selon qui est également leur scénariste (avec Knate Lee), nous verrons pratiquement le même film que nous aurions vu il y a deux ans. Il y a tellement à attendre à la fin, rien.

Les Anya Taylor-Joy et Maisie Williams d’il y a trois ans dirigent la distribution de cette production dont Stan Lee est producteur exécutif et qui montrera également Blu Hunt, Henry Zaga, Charlie Heaton, Alice Braga ou nos Antonio Banderas ( dans un petit rôle secondaire sans crédit).

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube

Ces trilers et d’autres peuvent les trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos du web.