One Bond Girl met chaque acteur pré-Craig 007 dans le même Canon

Dans l’ère pré-Daniel Craig, James Bond en avait un, le véritable amour de sa vie: Tracy Bond (Diana Rigg). Pas Bond Girl typique, Tracy est apparue dans On Her Majesty’s Secret Service de 1969, et elle relie efficacement tous les différents acteurs de James Bond dans le même canon. L’arrivée de Daniel Craig en tant que James Bond dans Casino Royale de 2006 a été un redémarrage total qui a commencé une continuité entièrement distincte, qui se termine avec le 25e film de Bond, No Time To Die. Dans la réalité de Craig, il n’y avait pas de Tracy Bond qu’il a épousé (il a ses propres versions de l’amour charnel de 007). Mais pour tous les précédents James Bonds, Tracy passe à travers la continuité, et elle est la source du plus grand chagrin de 007.

Contrairement à la théorie selon laquelle “James Bond” est un nom de code donné à différents hommes qui portent l’indicatif 007, les cinq premiers acteurs à jouer James Bond, depuis les débuts de Sean Connery en 1962 du Dr Non jusqu’au dernier film de Pierce Brosnan, Die Another Day , en 2002, jouaient tous le même personnage. La chronologie de James Bond nécessite des étirements et une suspension nécessaire de l’incrédulité, mais il a toujours été censé être le même 007 qui a évolué pendant la guerre froide jusqu’au 21e siècle. Avec le casting de soutien de Bond du mâle M (Bernard Lee / Robert Fox) et de la femelle M (Judi Dench), Miss Moneypenny (Lois Maxwell / Samantha Bond) et Q (Desmond Llewelyn) apparaissant dans chaque film, la mémoire de Tracy et son effet on James est référencé plusieurs fois après sa première (et unique) apparition dans On Her Majesty’s Secret Service avec George Lazenby.

Puisque Lazenby n’a fait qu’une seule apparition en tant que James Bond, son film est souvent négligé. Cependant, en plus d’être l’un des meilleurs films de Bond, On Her Majesty’s Secret Service a laissé un effet monumental sur la vie de 007 et dans la continuité de la saga à travers Tracy Bond. Et, même si Craig’s 007 n’avait pas Tracy dans sa vie, son ombre plane également sur les femmes que Craig’s Bond aimait, notamment Vesper Lynd (Eva Green) et Madeleine Swann (Lea Seydoux).

Pourquoi Tracy Bond est si important

En termes simples, Tracy est la seule fois dans la continuité 007 originale que James Bond est vraiment tombé amoureux. En fait, c’est aussi la seule fois où Bond a décidé d’arrêter d’être célibataire et de se marier. Tracy est née Theresa Draco, la seule fille de Marc-Ange Draco (Gabriele Ferzetti), qui était à la tête de l’Unione Corse, qui était un puissant syndicat du crime corse. Après avoir perdu sa mère à un jeune âge, Theresa (qui a préféré s’appeler Tracy) a eu une éducation troublée, et elle est tombée dans la jet set internationale. Se rebellant contre son père, Tracy épousa le comte Di Vincenzo, qui mourut rapidement, lui laissant une comtesse. Mais Tracy a également eu de graves problèmes émotionnels et elle a tenté de se suicider au Portugal lorsqu’elle a été secourue par James Bond.

Après que Draco a appris que l’agent secret britannique était devenu l’ange gardien involontaire de sa fille, la mafia corse a convoqué 007 et a conclu un accord: Bond “ apprivoiserait ” Tracy et la ferait tomber amoureuse de lui en échange de la fourniture d’informations de Bond par Draco sur le sort d’Ernst Stavro Blofeld (Telly Savalas), le chef de SPECTRE. Malgré cet inconvenant «gentlemen’s agreement», lorsque Bond «a fait son devoir» et a fait tomber Tracy pour lui, il a été surpris d’apprendre qu’il lui avait rendu ses affections. Après que Bond a pénétré la forteresse de Blofeld au sommet de la montagne en Suisse et a appris son dernier plan, il a été découvert et s’est échappé. Tracy a sauvé la vie de James, et il a réalisé que son amour pour elle était réel alors il a proposé le mariage et elle a accepté. Cela signifiait également que James Bond est devenu le gendre d’un seigneur du crime européen.

Avec l’aide de Draco et de son armée privée, Bond a détruit l’antre de Blofeld, mais il n’a pas pu capturer le supervillain et sa femme de main, Irma Bunt (Ilse Steppat). Pourtant, James et Tracy se sont mariés avec la “famille” de Draco et Bond, y compris M, Q et Moneypenny. Cependant, alors qu’ils partaient pour leur lune de miel dans l’Aston Martin de Bond, Blofeld et Bunt se sont vengés avec une fusillade en voiture qui a tué Tracy. Leur promesse mutuelle «qu’ils avaient tout le temps du monde» est devenue une cause de chagrin alors que James Bond a perdu l’amour de sa vie – et il n’a jamais laissé une autre femme se rapprocher de lui.

Comment Tracy Bond relie les cinq premiers acteurs de James Bond

Le service secret de Sa Majesté était le 6ème film Bond, mais lorsque Sean Connery a repris le rôle dans Diamonds Are Forever de 1971, son 007 a traité des retombées du meurtre de Tracy, qui a établi la continuité ininterrompue de Connery à Lazenby et Connery. Diamonds Are Forever s’ouvre avec Bond sur une chasse à l’homme mondiale pour Blofeld (maintenant joué par Charles Gray); bien que Tracy ne soit jamais mentionnée dans le film, il est sous-entendu que 007 cherche à se venger de sa mort.

Roger Moore a ensuite repris le rôle de Bond de Live And Let Die de 1973 à A View To A Kill de 1985, mais Tracy a été référencée dans The Spy Who Loved Me de 1977. L’agent soviétique Anya Amasova (Barbara Bach) lui a énuméré le curriculum vitae de 007 et a noté qu’il n’était “marié qu’une seule fois” – un sujet épineux qui a rendu Bond de Moore immédiatement mal à l’aise. Puis, en 1981, For Your Eyes Only, Moore’s Bond a visité la tombe de Tracy avant de finalement tuer Blofeld une fois pour toutes et venger enfin la mort de Tracy. Tracy a été mentionné plus tard dans le permis de tuer de 1989 lorsque Bond de Timothy Dalton a assisté au mariage de Felix Leiter (David Hedison). Enfin, dans GoldenEye de 1995, Alec Trevelyan AKA 006 (Sean Bean) a nargué James Bond de Pierce Brosnan à propos de “toutes les femmes qu’il n’a pas réussi à protéger” – Tracy d’abord et avant tout depuis 006 connaissait tous les secrets de Bond et les boutons à pousser.

Est-ce que James Bond de Vesper Lynd Daniel Craig est Tracy?

Tracy Bond n’a jamais existé dans la continuité redémarrée de Daniel Craig, mais l’amour de la vie de James Bond était Vesper Lynd, qui n’est jamais apparu dans le canon du film 007 original. Introduit au Casino Royale, Vesper était un agent double travaillant pour l’organisation terroriste Quantum qui se faisait passer pour l’officier de liaison du Trésor de Sa Majesté. Au cours de Casino Royale, Bond et Vesper sont tombés amoureux, et il a même prévu de quitter le MI6 pour être avec elle. Bond a ensuite été brisé en apprenant qu’elle le trompait depuis le début, bien que Vesper ait conclu un accord avec Quantum pour épargner la vie de James en échange du détournement de l’argent gagné par Bond au jeu de poker à enjeux élevés de Casino Royale. Après que Quantum a tué Vesper, Bond l’a dénoncée, mais il a passé la suite, Quantum of Solace de 2008, réconciliant émotionnellement la mort de Lynd et finalement lui pardonnant quand il a appris qu’elle était contrainte par Quantum tout au long. Bien que Vesper et Tracy soient des personnages très différents, leur effet sur la vie de James Bond est tout aussi puissant.

Le deuxième intérêt amoureux majeur de Craig, Madeleine Swann, a été présenté dans Spectre de 2015. La fille de l’ennemi juré de Bond, M. White (Jesper Christensen), Madeleine et James sont tombés amoureux l’un de l’autre alors que 007 a retrouvé le chef de Spectre, Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz), qui s’est révélé être le frère adoptif de Bond, Franz Oberhauser. Après avoir capturé Blofeld, Bond a quitté le MI6 et est parti avec Madeleine – une fin qui fait étrangement écho à la conclusion de On Her Majesty’s Secret Service, amenant les fans à croire que Madeleine subira la même fin tragique que Tracy Bond. Cependant, Madeleine apparaît dans No Time To Die, et elle recèle de sombres secrets, ce qui met James Bond en danger une fois de plus et brise sa confiance avec Madeleine.

Cependant, la principale différence entre Tracy Bond et Vesper Lynd / Madeleine Swann est que Tracy n’a jamais menti à James sur qui elle était. Tracy était une femme avec de graves problèmes, mais elle n’a pas caché son histoire, son père criminel ou ses intentions romantiques de 007. Bond savait exactement qui était Tracy, et il n’a jamais eu de raison de douter d’elle, c’est pourquoi il a estimé qu’il pourrait être complètement ouvert sur qui il était et a décidé de l’épouser. Malheureusement, chaque fois que James Bond de Daniel Craig se risque par amour, il est trahi. Mais Tracy Bond était fidèle à James jusqu’à ce que sa vie soit écourtée, ce qui cimente son héritage en tant que femme la plus importante de James Bondla vie et une Bond Girl pas comme les autres.

