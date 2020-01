One Piece aura une série en direct sur Netflix

Après tant de rumeurs, il a finalement été confirmé que Une pièce Il aura une série en direct. Cette idée sera soutenue par Netflix, qui le présentera comme contenu original.

Il y avait beaucoup de rumeurs sur une série de live-action de Une pièce, mais finalement confirmé. Cette production atteindra Netflix et reprendra l’histoire du manga, qui était un classique de la dernière décennie. Bien sûr, nous devrons attendre s’ils obtiennent un bon résultat ou finissent par être un échec comme Death note. Nous vous regardons Netflix.

Selon les informations de Deadline, il est déjà un fait que Netflix a donné son feu vert à une série de 10 épisodes de Une pièce. L’émission sera produite par TomorrowStudios et reprend le manga pour raconter l’histoire de Luffy et compagnie. Dans le même temps, Comic Book rapporte que Eiichiro Oda, le créateur du manga, a partagé un message sur les réseaux sociaux dans lequel il a révélé ces données et que nous en saurons bientôt plus sur le casting, ce qui signifie qu’il a déjà été sélectionné.

C’est une bonne idée?

Echiro OdIl avait précédemment annoncé son désir de mettre sa création en action. Pendant plusieurs années, le projet était en cours de développement, mais maintenant c’est Netflix qui a décidé d’investir dans une série de Une pièce. Le pari est audacieux, car les éléments les plus fantastiques ne seront pas faciles à adapter, mais il n’y a rien de plus à attendre que le showrunner Steven Maeda (écrivain de Perdu) faire du bon travail.

Une pièce Il a été initialement publié en tant que manga en 1997 et sa popularité n’a augmenté que depuis. Une série animée a fait le tour du monde en 1999 et a rendu le matériel original encore plus célèbre. Dans ce document, un jeune pirate nommé Luffy, qui a la capacité d’étirer son corps surhumainement, forme sa propre équipe de pirates à la recherche d’un trésor légendaire qui fera de lui le roi pirate.

