One Piece le meilleur anime pour une quarantaine

Si vous avez déjà voulu démarrer One Piece et que vous n’avez pas eu assez de temps, la période de quarantaine est maintenant le moment idéal.

Face à l’adversité, vous devez essayer de surmonter et de mettre la meilleure volonté possible. Actuellement, le monde est menacé par Coronavirus (COVID-19). L’une des plus grandes recommandations que les médecins donnent pour que les gens ne comprennent pas est d’être à la maison. Mais ne pouvant mener une vie normale, la situation peut être très difficile. Vous devez donc faire des loisirs, lire des bandes dessinées ou regarder des séries et des films. Donc mieux que Une pièce pour sortir de la meilleure façon possible.

L’anime basé sur le manga de Eiichiro Oda dépasse 900 épisodes. Cela se traduit par de nombreuses heures d’aventure, de plaisir et de drame. C’est donc le moment idéal pour voir Luffy et ses amis.

De quoi parle l’anime?

Une pièce un monde se développe dont la surface principale est l’eau. Par conséquent, presque tous ses habitants se déplacent à travers la mer. Tout commence par la mort du plus grand pirate de tous les temps. Parce qu’avant d’être exécuté, il dit qu’il a caché le plus grand trésor qui existe et que celui qui l’obtiendra sera nommé roi des pirates.

Le protagoniste de One Piece est Luffy, un jeune homme très courageux qui a mangé l’un des fruits du diable qui lui donne la capacité de faire ressembler son corps à du caoutchouc. Sa grande ambition est de devenir le roi des pirates, c’est pourquoi il recrute un équipage pour l’accompagner. Appelé Chapeaux de paille, ce groupe particulier est composé du capitaine Luffyl’épéiste Zoro Ronoa, le tireur Usopp, le navigateur Nami, le cuisinier Sanji, le docteur Chopper, l’archéologue Nico Robin, Charpentier Franky, le musicien Brook et le barreur Jinbē. Ensemble, ils vivront de nombreuses aventures et lutteront contre la marine.

Il est vrai qu’il existe de nombreux épisodes de remplissage, mais il y en a beaucoup d’autres qui vous couperont le souffle. Le charisme de ses personnages, les grandes batailles et le nombre d’aventures ne manqueront pas de vous accrocher. Alors, Une pièce C’est l’anime parfait pour une quarantaine.

