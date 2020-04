One-Punch Man a un personnage presque aussi puissant que Saitama

Bien que Saitama soit célèbre pour avoir vaincu ses rivaux d’un seul coup, il y a un personnage secondaire dans One-Punch Man qui pourrait le rivaliser.

Attention SPOILERS. Un coup de poing homme est un anime / manga connu pour la puissance de certains de ses personnages. Le plus fort de tous est sans aucun doute son protagoniste, Saitama. Il a montré qu’il est capable d’annihiler des monstres d’un seul coup et il ne semble y avoir personne qui puisse être à son niveau. Mais … que se passerait-il s’il affrontait Watchdog Man?

Bien qu’il n’ait pas le coup écrasant de Saitaman, Chien de garde Il a également des mouvements assez impressionnants. Son vrai pouvoir n’a jamais été pleinement démontré, mais de nombreuses indications justifient que Watchdog Man soit un héros de classe S. L’Association des héros l’a laissé à la tête de Q-City, la ville la plus dangereuse de l’univers One-Punch Man, en raison de à sa force mystérieuse. Watchdog Man n’a jamais perdu un seul combat contre un ennemi, un monstre ou un humain. Il a même défendu sa ville contre une horde envahissante de monstres puissants, remportant une victoire sans faille sans subir une seule égratignure. Je n’avais même pas besoin de renforts.

Il a également une expression ennuyée et une attitude qui ne montre pas sa vraie force.

À plusieurs reprises dans l’histoire de One-Punch Man, le personnage de Garou a pu vaincre plusieurs héros à la fois, y compris le héros Tank-top Master. Dans ce combat, il a gagné en utilisant les mêmes techniques qui ne fonctionnaient pas. contre Watchdog Man, car il a facilement éludé et contré son coup légendaire en battant le “Hero Hunter”. À la fin de leur bataille, Garou a dit qu’il avait “de la chance de s’échapper” et a même qualifié Watchdog Man de “inhumain”.

Les capacités impressionnantes de Watchdog Man ne se limitent pas à sa seule force, car il possède également une vitesse et une agilité impressionnantes. Watchdog Man contrecarre et surmonte ses adversaires avec facilité, capable de blesser gravement Garou. Adapté à son thème, Watchdog Man a également une audition incroyable et l’odorat d’un chien.

Bien que généralement plus nonchalant et direct que Saitama, Watchdog Man est un combattant formidable, détruisant les monstres en quelques secondes, sans leur donner une chance de traiter ce qui s’est passé. La seule fois où Watchdog Man fait preuve de compassion pendant la bataille, c’est quand il combat des humains – il aurait pu facilement tuer Garou aussi facilement que les monstres avec lesquels il se bat habituellement, mais il s’est retenu et a évité le méchant.

Avec un record impeccable au combat et la capacité de se déplacer plus rapidement que l’œil humain ou monstre ne peut voir, il est possible que Watchdog Man puisse au moins rivaliser avec la force de Saitama. Malheureusement, il n’est qu’un personnage mineur dans One-Punch Man, il a donc peu de temps pour briller en tant que classe S rang 12. L’étendue de ses capacités n’a pas été pleinement explorée dans le manga ou l’anime, nous espérons donc le voir plus.