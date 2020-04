One Punch Man aura un vrai film d’action

Bonne nouvelle! SONY prépare une adaptation avec de vrais acteurs du manga / anime populaire One Punch Man.

Les co-scénaristes du film Venin (2018) et Jumanji: le niveau suivant (2019) Scott Rosenberg et Jeff Pinkner ont été embauchés pour écrire le scénario d’une adaptation en direct de Un coup de poing homme pour SONY Pictures. Une nouvelle tentative d’Hollywood pour mettre un anime japonais en action réelle. Espérons qu’ils auront plus de chance cette fois.

Cette histoire d’action a commencé comme une bande dessinée en ligne en 2009, mais a rapidement gagné en popularité et a été nominée pour un Eisner Award en 2012. Elle a ensuite été adaptée en tant que série animée acclamée, qui peut actuellement être vue sur Netflix. Il semble que SONY mettra un gros budget au service de One Punch Man car ils veulent que ce soit le début d’une grande franchise.

De quoi parle ce manga / anime?

Dans Un coup de poing homme, un homme ordinaire nommé Saitama face à un monstre pour défendre un enfant. Comment il parvient à le vaincre, il décide de commencer à s’entraîner pour devenir un super-héros. Après un certain temps à faire du sport, il devient l’être le plus puissant du monde. Il est si fort qu’il parvient à vaincre ses ennemis d’un seul coup. Cela lui cause une certaine paresse et le combat cesse de l’intéresser.

L’une des grandes forces de l’anime est sa qualité. Les peles sont incroyables et l’action est mouvementée. De plus, la série compte un grand nombre de secondaires de luxe dont l’histoire est également très intéressante.

Le monde où il se développe Un coup de poing homme Il est criblé de monstres qui attaquent les villes. Pour les arrêter, il y a des héros qui sont catalogués dans différentes hiérarchies. Saitama commence à l’échelon le plus bas et par son apparence, personne ne pense qu’il est très puissant. Mais peu à peu, elle monte en niveau, car elle vainc les êtres les plus puissants qui existent. C’est tellement simple pour lui qu’il y a même des gens qui pensent qu’il triche.

Est-ce une bonne idée pour eux de faire une adaptation en direct de One Punch Man? Quel acteur pourrait jouer Saitama? La seule condition est que vous devez être chauve. Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.