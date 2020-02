One Punch Man lance les premières minutes du prochain épisode OVA

Partager

Cela fait des mois que la saison 2 de One-Punch Man s’est terminée, mais un nouveau clip OVA aidera les fans à attendre la première de la troisième saison de l’anime.

Chaque fois que les épisodes de la série animée au Japon sont publiés sur le marché intérieur, il est accompagné d’un clip d’animation original (OVA), qui élargit encore le monde populaire de l’anime. Le sixième volume devant être lancé au Japon le mois prochain, un extrait de One Punch Man

L’OVA montre l’Association des héros, y compris Saitama et Genos, voyageant dans une cabine éloignée au milieu d’une tempête de neige. Alors que le groupe de super-héros s’installe dans leurs logements d’hiver, il est révélé que le rival de Saitama, le ninja Speed-o-Sound SonicIl les a suivis, observant d’une manière menaçante de l’extérieur de la cabine, montrant son ancienne rancune contre Saitama.

Voici le clip One Punch Man:

Alors que la série de mangas One Punch Man s’est poursuivie bien au-delà des événements de la saison 2, une troisième saison d’adaptation d’anime n’a pas encore été officiellement annoncée, même si les derniers épisodes ont été créés en juillet dernier.

Produit par J.C. Staff, le sixième volume de cette série animée sortira en Blu-ray et DVD au Japon le 27 mars. Le dub japonais original est disponible en Huluet le doublage anglais est disponible via Toonami.

La série se déroule dans un monde où il existe de nombreux héros classés dans différents rangs. Face aux grandes menaces, on découvre qui est le plus puissant. Mais personne ne peut Saitama car avec un seul coup, vous pouvez tous les vaincre. Un coup de poing homme Il a une grande animation qui accroche sûrement tous ceux qui lui donnent une chance et regardent ses premiers épisodes.

Partager

Article précédent

Marvel dissipe la confusion du professeur X / Fantomex sur les X-Men

Article suivant

Docteur Strange avec l’armure d’Iron Man dans Avengers: Infinity War

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.