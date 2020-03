Onward a-t-il une scène de fin de générique? Le dernier fantasme de Pixar aura-t-il une suite? – HITC

Onward est le dernier ajout animé de Pixar, mais le film a-t-il une scène de générique de fin?

Grâce en partie à Marvel et à leurs taquineries MCU post-crédit, la plupart des autres grands films de studio présentent également des scènes de crédits de fin d’une certaine description.

Que ce soit une allumeuse pour un film à venir ou une blague supplémentaire, c’est toujours un régal bienvenu.

En plus de cela, cela aide également à amener le public à parcourir les crédits et à absorber le nombre considérable de personnes nécessaires pour créer un énorme blockbuster hollywoodien.

Naturellement, maintenant que Pixar’s Onward arrive sur grand écran cette semaine, la question est de savoir si Onward propose ou non une scène post-crédits.

Onward a-t-il une scène post-crédits?

Non. Il n’y a rien à la fin du générique après l’aventure fantastique de Ian (Tom Holland) et Barley (Chris Pratt).

Bien sûr, il est toujours bon de rendre hommage aux personnes qui ont réalisé le film, mais il n’y a aucune raison de traîner si vous ne le voulez vraiment pas.

Pixar n’a jamais vraiment été du genre à ajouter des scènes à la toute fin du générique et c’est certainement le cas dans Onward, mais dans Toy Story, nous avons déjà vu beaucoup de scènes à mi-générique.

Quelle est la chanson qui joue pendant le générique?

Bien qu’il n’y ait pas de scène à la fin du générique, il y a une bonne raison d’attendre quelques minutes pour la chanson qui joue au générique de fin.

La chanson qui joue au générique de fin est Carried Me With You de Brandi Carlile.

La piste folky est instantanément accrocheuse et vous fera sans aucun doute vous balancer sur votre siège ou tapoter vos pieds.

Onward met-il en place une suite?

Pas vraiment, bien qu’il y ait du potentiel.

La fin d’Onward lie tout parfaitement ensemble avec Ian et Barely Lightfoot réussissant à ramener leur père même si ce n’est que pour quelques instants.

Cependant, il est possible de ramener les frères elfes pour une suite, car Ian est maintenant plus compétent en magie et Barley a un remplacement pour sa camionnette, Guinivere (orthographiée GWNIVER sur la plaque d’immatriculation), donc ce ne serait pas difficile d’imaginer Ian et Barley en train de vivre une autre aventure fantastique sur le thème de Dungeons & Dragons.

Prochaines sorties dans les salles britanniques le vendredi 6 mars.

Dans d’autres nouvelles, Onward a-t-il une scène de générique de fin? Le dernier fantasme de Pixar aura-t-il une suite?