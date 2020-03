‘Onward’ arrive à Disney + le 3 avril!

Après sa sortie en salles le 6 mars, Disney et Pixar ont officiellement annoncé que le film d’animation fantastique de Dan Scanlon, ‘En avant‘arrivera sur la plateforme Disney + le 3 avril. De plus, à partir d’aujourd’hui, il peut être acheté sur Movies Anywhere, une plate-forme de transmission prise en charge par la plupart des grands studios de cinéma tels que Disney, Universal, Sony ou Warner Bros.

Bien que le film ait une excellente critique avec 95% de notes positives sur Rotten Tomatoes, le film n’a pas obtenu la performance attendue au box-office où il n’a rapporté que 100 millions de dollars pendant sa sortie en salle.

Situé dans un monde fantastique de banlieue, ‘En avantprésente deux frères elfes adolescents qui se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore de la magie. L’histoire se déroule dans un monde sans humains, où il n’y a que des elfes, des trolls, des gobelins … Dans le film, les créatures comme les licornes seront si courantes qu’elles sont considérées comme des parasites, au point qu’on peut les voir manger des ordures dans les rues.

Dan Scanlon (‘Monsters University’) dirige le projet qui a la production de Kori Rae. Selon le réalisateur lui-même, pour cette histoire, il s’est inspiré de sa propre relation avec son frère. Scanlon (qui a perdu son père à un très jeune âge) a précédemment déclaré que le film serait inspiré par une question qui a toujours été posée: “Qui était mon père?”

La distribution originale mettra en vedette les voix de Chris Pratt (‘Avengers: Infinity War’) en tant que frère aîné bruyant Tom Holland (‘Spider-Man: loin de chez soi’) en tant que frère cadet débraillé et réservé, Julia Louis-Dreyfus ( ‘Veep’) en tant que maman des frères et Octavia Spencer (‘Ma’s sous-sol’).

#PixarOnward arrive aux États-Unis ce soir en téléchargement numérique et sera diffusé sur #DisneyPlus le 3 avril. pic.twitter.com/W6TgB4kcAa

