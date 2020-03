«Onward» de Disney Pixar sortira tôt en ligne et sur Disney Plus – Blackfilm

La date limite indique que En avant, le film d’animation Disney Pixar, sera mis en ligne avant la sortie prévue du divertissement à domicile par le studio en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus sur les cinémas.

«Onward» de Disney et Pixar sera disponible à l’achat en ligne pour 19,99 $ et sur Movies Anywhere à partir de vendredi à 17 h. PT. Il sortira à Disney Plus le 3 avril aux États-Unis.

“Alors que nous attendons avec impatience que le public apprécie à nouveau nos films sur grand écran, compte tenu des circonstances actuelles, nous sommes heureux de diffuser ce film amusant et aventureux sur des plateformes numériques tôt pour que le public puisse en profiter dans le confort de leur foyer”. a déclaré le réalisateur Dan Scanlon et le producteur Kori Rae.

L’aventure fantastique, mettant en vedette les voix de Chris Pratt, Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus, Lena Waite et Octavia Spencer, avait rapporté 62 millions de dollars nationaux et 103 millions de dollars mondiaux avant la fermeture des cinémas du monde entier en raison de la propagation de COVID-19. Comme aucune date n’a encore été confirmée pour la réouverture des cinémas et que de nombreuses personnes sont restées à la maison, d’autres films sont en ligne.

Plus tôt cette semaine, Universal a choisi tôt en ligne The Invisible Man and The Hunt de Blumhouse et Emma de Focus Features, brisant ainsi la fenêtre théâtrale.

Situé dans un monde fantastique de banlieue, Disney • Pixar’s Onward présente deux frères elfes adolescents qui se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie.