‘Onward’ est un leader solvable dans notre box-office

Le nouveau film de Walt Disney Pictures et Pixar Animation Studios distribué par Buena Vista, ‘En avant‘a été placé à la tête du box-office espagnol pour obtenir une collection estimée de 1,5 million d’euros lors de sa première. Réalisé par Dan Scanlon, avec toute cette histoire située dans un monde de fantaisie suburbaine est loin de ‘Toy Story 4’, le dernier film Pixar qui a dépassé les 3 millions d’euros l’année dernière lors de sa première dans notre pays.

La deuxième place revient à Vin Diesel et son nouveau projet, ‘Injecté de sang‘(Sony Pictures), adaptation du cmic créé en 1992 par Kevin VanHook, Don Perlin et Bob Layton pour Valiant Comics qu’il a soulevé 0,6 million d’euros lors de sa première. Réalisé par Dave Wilson, dans le film Diesel, il entre dans la peau de Ray Garrison, un soldat récemment tombé au combat et ramené à la vie par la société RST sous le nom de Bloodshot surhumain.

“L’homme invisible‘(Universal Pictures), un film basé sur le roman de 1897 de H.G. Wells, est troisième au box-office espagnol en élevant 0,6 million d’euros dans sa deuxième semaine sur le panneau d’affichage (en baisse de 40%). Réalisé par Leigh Whannell et avec les stars Elisabeth Moss (‘Nous’), le film semble également avoir l’approbation des critiques, ce qui lui donne une note de 90% sur Rotten Tomatoes. Avec un budget de 7 millions de dollars (chose logique vu qu’il s’agit d’une production de Blumhouse), la bande cumule déjà 99 millions de dollars au box-office mondial.

Le nouveau film de Guy Ritchie, ‘Les messieurs: les seigneurs de la mafia‘(Vrtice Cine) se classe quatrième. Avec un casting dans lequel on retrouve des acteurs comme Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell et Hugh Grant, le film a soulevé 0,4 million d’euros dans sa deuxième semaine au cinéma (en baisse de 43%). Le réalisateur britannique revient à ses origines en suivant le chemin de son «Snatch, pigs and diamonds» ou «Lock & Stock», plongeant dans l’histoire d’un marchand de marijuana qui cherche à «transférer» l’entreprise.

Pour sa part Sonic Le film‘(Paramount Pictures), un film basé sur la célèbre série de jeux vidéo Sega, ferme le top 5 du box-office espagnol avec une collection estimée de 0,3 million d’euros dans sa quatrième semaine en salles, ce qui représente une forte baisse de 63% par rapport au week-end précédent. Réalisé par Jeff Fowler et avec James Marsden et Jim Carrey, dans cette comédie d’aventure réelle, Sonic et Tom (Marsden), son nouveau dernier ami, unissent leurs forces pour défendre la planète contre le mal Dr. Robotnik (Carrey) et ses plans pour conquérir le monde.