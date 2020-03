Onward interdit au Moyen-Orient en raison d’une référence lesbienne

Deadline rapporte que le nouveau film de Disney et Pixar Onward a été interdit sur plusieurs marchés du Moyen-Orient en raison d’une référence à une relation lesbienne entre deux personnages secondaires.

La scène met en scène deux frères elfes adolescents, exprimés par Chris Pratt et Tom Holland, qui se déguisent en officier du petit ami centaure de leur mère, Bronco. Ils parlent de la parentalité avec deux policières. L’officier du cyclope violet de Lena Waithe dit: “Ce n’est pas facile d’être un nouveau parent – la fille de ma copine m’a fait me coiffer, d’accord?” Le personnage est appelé le premier personnage ouvertement gay de Disney.

Maintenant, le film a été interdit au Koweït, à Oman, au Qatar et en Arabie saoudite. Jusqu’à présent, les marchés du Moyen-Orient, Bahreïn, le Liban et l’Égypte, le montrent toujours. La Russie a censuré la scène en changeant le mot de “petite amie” en “partenaire”, et la version locale ne mentionne pas son sexe. La Russie avait auparavant censuré Rocketman et Avengers: Fin de partie l’année dernière pour les références LGBT. Beauty and the Beast était auparavant interdit au Koweït et en Malysie en raison d’un «moment» LGBT, tandis que la Russie lui accordait une note de 16+.