‘Onward’ – La coutume, la tradition, les attentes

Pixar est une garantie et ‘Onward’ ne fait pas exception. Un autre film d’entreprise fortement recommandé. Comme c’est la coutume, comme le veut la tradition. Et bien sûr aussi respectueux du public le plus souvent que par-dessus tout, et peut-être avant tout, à un public adulte qui, déjà en train de progresser, comme le veut la coutume, comme le veut la tradition, ne sera pas épargné à cette occasion de cette larme tendancieuse qui, protégé par l’obscurité d’un cinéma, il nous invite à voir des titres de crédit jusqu’au bout … enfin, parce que nous sommes adultes.

Comme c’est la coutume, comme le veut la tradition. Comme à son tour, nous attendons aussi, au moins, quoi de moins, dans un postulat des plus perfides qui puisse nous jouer des tours. Le bien est ce qu’ils ont, ce qui élève le niveau de la demande au-dessus, même, ce qui pourrait être l’excellence de ceux qui ne sont pas si bons. ‘Onward’ pourrait être une “série B” dans le cadre de la filmographie de Pixar. Ce qui est dit “un film mineur” dont les chances de promouvoir tout autre titre de la société sont rares.

Un dans la théorie des «films mineurs» de Pixar, cependant, s’il s’agissait d’un autre studio d’animation tel que Blue Sky, il serait automatiquement et en revanche perceptible. Et c’est que la supériorité de “ Onward ” par rapport à des films tels que “ Espas avec déguisement ” est évidente, substantielle et incontestable, au moins, aux yeux d’un adulte autoproclamé (en tant que serveur). La coutume, la tradition, les attentes. Et surtout, ce mana de port compare tout comme si rien ne valait à lui seul.

Il y aura tout, et peut-être que «Onward» n’est pas le film qui change l’esprit de personne. Ce n’est certainement pas le meilleur film Pixar … bien qu’il pourrait être le meilleur film Blue Sky. Ou d’illumination. Ou soyez l’une des meilleures de presque toutes les entreprises dédiées à l’animation informatique soutenues par une multinationale. L’héritage de Pixar est le principal ennemi de “ Onward ” comme il l’était dans le passé de “ Monsters University ”, “ Brave (Indomitable) ” ou “ The Journey of Arlo ”, dont j’avoue que je ne suis pas à la hauteur des titres de crédit. ..

Le seul mais on peut blâmer ‘Onward’, pour ainsi dire, c’est qu’il s’agit d’un film d’animation. Très rond, très solide, très bien armé. Techniquement irréprochable. Amusant et émotionnel à la fois. Un cercle presque parfait. Un autre film de la société fortement recommandé … bien qu’il ne soit pas essentiel, à l’ombre d’un héritage qui fait ses bienfaits, tout en étant notable, et en paraphrasant le film lui-même, ne semble pas le résultat de la magie, mais de la science. Ça ne s’arrête pas d’être un film … d’animation.

Un simple film d’animation (pour les frères et sœurs de tous âges, races, laideurs et conditions).

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex