Onward s’inscrit dans la théorie de Pixar de l’Univers partagé

Il y a une théorie sur Pixar qui explique que tous ses films font partie de la même chronologie et Onward s’intègre parfaitement.

Bien que les films de Pixar n’a pas grand chose en commun, il y a une théorie qui circule sur Internet depuis des années, qui suggère qu’ils en font tous partie Univers partagé mais à des moments différents dans le temps. En avant ce serait parfait pour expliquer le saut entre deux films très différents.

La nouvelle aventure d’animation Pixar dirigée par Dan Scanlon suit Ian (Tom Holland) et Barley Lightfoot (Chris Pratt), deux frères elfes qui reçoivent un bâton magique avec une perle rare lors du seizième anniversaire d’Ian. L’artefact appartenait à son père et est venu avec une lettre avec un “sort de visite” afin qu’ils puissent le ressusciter pendant une journée. Le problème est que le sort échoue et seule la moitié inférieure de son père est récupérée. Les frères ont ensuite entrepris un voyage pour voir s’il restait encore de la magie dans le monde qui leur permettrait de le ramener entièrement.

Cela s’inscrit donc dans cette théorie amusante.

Cet univers partagé Pixar a commencé lorsque la météorite qui a anéanti les dinosaures sur Terre est passée. Ils ont donc continué à évoluer et se sont joints aux humains comme nous avons pu le voir dans Le voyage d’Arlo (2015). Ensuite, nous allons à Courageux (2012), où la magie existe avec le pouvoir de donner vie à des objets inanimés et de créer des portails. L’humanité a continué de se développer jusqu’à une époque similaire à celle d’aujourd’hui, où les événements de films comme Les incroyables (2004) et Les Indestructibles 2 (2018), Cherchant Nemo (2003), Trouver Dory (2016), Ratatouille (2007), UP (2009), Bugs (1999), À l’envers (2015), Coco (2017) ou les 4 films de Histoire de jouets (1995, 1999, 2010, 2019). Dans toutes ces histoires, nous pouvons voir que les animaux développent une intelligence humaine et que les objets conservent encore de la magie.

Après avoir longtemps détruit la Terre, les humains ont dû quitter la planète comme on pouvait le voir Wall-E (2008). Les machines ont donc conquis le monde, c’est pourquoi les films suivants sont la trilogie de Les voitures (2006, 2011, 2017). Mais ils continuent de faire les mêmes erreurs que les humains et finalement ce sont les animaux qui prennent le contrôle et évoluent en êtres magiques comme on peut le voir dans En avant (2020). Puis ils ont atteint un niveau supérieur se transformant en êtres dans les films Monstres SA (2011) et Université des monstres (2011). Bien que pour être complets, il leur manquerait «l’étincelle» des émotions des gens. C’est pourquoi ils ouvrent des portails qui ne seraient pas à dimension humaine, mais à passé, lorsque les gens gouvernaient la Terre. Former une boucle infinie.

Aimez-vous cette théorie Pixar et où se situe Onward? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

