Oscar Isaac jouera dans l’adaptation du roman graphique Ex Machina

Selon The Hollywood Reporter, Oscar Isaac devrait jouer dans la prochaine adaptation du roman graphique de Brian K. Vaughan, Ex Machina. Ce n’est pas la première fois qu’Isaac apparaît dans quelque chose de ce titre, comme il l’était dans le film du même nom en 2014. Cependant, l’adaptation de l’histoire de Vaughn sera rebaptisée The Great Machine.

Isaac produira avec Jason Spire et Vaughan. Legendary a récemment acquis les droits et fera partie de son contrat de trois ans avec Vaughan pour le cinéma et la télévision. Le script sera écrit par Anna Waterhouse et Joe Shrapnel.

La bande dessinée a fait ses débuts en 2004 et a été publiée pendant 50 numéros sous la marque Wildstorm de DC Comics. Il a suivi l’ancien super-héros Mitchell Hundred (Isaac), qui devient maire de New York après le 11 septembre. Il a le pouvoir de parler aux appareils mécaniques. “Great Machine” est le nom du super-héros Hundred était avant qu’il ne devienne maire.