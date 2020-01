Oscar Isaac protagoniste et producteur de «The Great Machine»

Go The Hollywood Reporter rapporte qu’Oscar Isaac (‘Star Wars: The Rise of Skywalker’) joue et produit «La grande machine», adapté de la série de bandes dessinées de Brian K. Vaughan que nous connaissons comme «Ex Machina». Le film est venu de la main de Legendary Entertainment, qui a acquis les droits du cmic primé. Après avoir collaboré au film “ Opération Finale ” en 2018, Isaac a produit le film avec son manager et producteur, Jason Spire.

Vaughan a lancé cette histoire en 2004 avec Wildstorm empreinte (de DC) avec le dessinateur Tony Harris. Le CMIC montre la carrière politique de Mitchell Hundred, qui devient maire de New York après les attentats du 11 septembre. La série montre des scènes rétrospectives de l’époque où Hundred était “La Grande Machine”, un alter ego héroïque avec la capacité de communiquer avec des appareils mécaniques et de leur ordonner de faire ce qu’ils voulaient.

Vaughan, Harris et les artistes John Paul Leon et Chris Sprouse ont produit 50 numéros et deux spéciaux avant de conclure la série en 2010. Pour écrire cette adaptation, le studio a engagé l’équipe de scénaristes formée par Anna Waterhouse et Joe Shrapnel, dont les crédits Ils incluent les films 2019 ‘Seberg’ et ‘The Aftermath’.

Hollywood essaie de faire apparaître «Ex Machina» sur grand écran depuis 15 ans. New Line a obtenu les droits du cmic en 2005, mais en 2012 et avant l’inaction de l’étude, les droits sont revenus à Vaughan (qui agit également en tant que producteur dans le film) et Harris.