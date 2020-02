Oscars 2020: le discours de Joaquin Phoenix fait pleurer Todd Phillips

L’un des moments les plus intenses du gala des Oscars a sans aucun doute été le discours émotionnel de Joaquin Phoenix lorsqu’il a remporté son prix du meilleur acteur et cela a fait pleurer le réalisateur du Joker, Todd Philips

Joaquin Phoenix a tout laissé là quand il a filmé Joker. Todd Phillips a toujours été là pour encourager sa star et les émotions du réalisateur ont débordé lorsque le moment est venu pour le grand soir. Sa performance lui a valu un Academy Award du meilleur acteur et a pris la scène pour accepter son prix. Phoenix n’a pas hésité à s’impliquer dans les questions environnementales et les inégalités dans ses autres discours de la saison des récompenses. Ce n’était pas différent, et il laissa simplement les déclarations couler de son cœur. Bien qu’il ait été pris dans les émotions du moment, il était sincère avec les spectateurs.

Cela a commencé par la déclaration que «je ne me sens pas élevé au-dessus de mes collègues candidats parce que nous partageons le même amour pour le cinéma et cette forme d’expression m’a donné la vie la plus extraordinaire. Je ne sais pas ce que ce serait sans elle. »

“J’ai été un scélérat dans ma vie”, a ajouté Phoenix. «J’ai été cruel parfois, difficile à travailler. Beaucoup d’entre vous dans cette salle m’ont donné une seconde chance. »

Ensuite, il a changé son discours en celui des causes écologiques qui sont devenues un élément fondamental de sa démarche. “Nous nous sommes beaucoup déconnectés du monde naturel”, a noté Phoenix. “Nous nous sentons autorisés à inséminer artificiellement une vache et lorsqu’elle donne, nous volons d’abord le bébé, puis buvons le lait destiné à l’élevage et le mettons dans notre café.”

Enfin, il se souvint de son frère River Phoenix. “Quand j’avais 17 ans, mon frère a écrit cette lettre: Courez à la rescousse, l’amour et la paix suivront.”

Il ne fait aucun doute que Phoenix a présenté une excellente performance au Joker. À partir du moment où le film a fait ses débuts dans plusieurs festivals de cinéma, il semblait clair que Warner Bros avait une performance primée entre ses mains avec ce film. Maintenant, Joker se trouve dans l’air raréfié, non seulement avec des films comiques, mais aussi dans l’histoire du cinéma.

