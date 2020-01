Oscars So White! – Blackfilm

2020 se révèle être l’année de l’homme blanc; que ce soit dans la course présidentielle ou les 92e Oscars annuels, les deux compétitions manquent de diversité et les deux sont à nos portes. Les nominations aux Oscars ont été annoncées la semaine dernière et les seules personnes de couleur incluses cette année étaient Cynthia Erivo qui a été nominée pour sa représentation du combattant de la liberté à Harriett. Nous parions que Erivo repartira avec la statue d’or pour une chanson “Stand Up”, qu’elle a co-écrit avec Joshuah Brian Campbell, également en dehors du film qui a reçu un autre signe de tête dans l’annonce des Oscars de cette année. Un autre film de couleur qui a été reconnu était Hair Love de Matthew Cherry. Reconnu dans la catégorie du meilleur court métrage d’animation, Hair Love s’est concentré sur un père noir peignant les cheveux de sa fille pour la première fois. St. Louis Superman, Smriti Mundhra et Sami Khan, un film sur un rappeur voté à la Chambre des représentants a été nominé dans la catégorie court métrage documentaire. En regardant les chances pour les Oscars de cette année, Sports Betting Dime estime que les chances de gagner de Cynthia Erivo sont de +3500. L’Académie nous aime dans les films d’esclaves.

Bien que ces deux films représentent de merveilleuses histoires de notre culture cette année, l’Académie a choisi de se concentrer sur les films qu’ils croyaient dignes d’un Oscar. Ce qui est particulièrement frustrant pour la liste de films jugés dignes d’un Oscar cette année, c’est qu’il y avait beaucoup de créateurs qui racontaient des histoires fascinantes qui semblaient différentes de la norme, du retour d’Eddie Murphy dans Dolemite Is My Name à The Last Black Man de Joe Talbot à San Fransisco et Us de Jordan Peele à Queen and Slim de Melina Matsoukas. Malgré une volonté de se diversifier au cours des dernières années, il semble que les pouvoirs en place à l’académie préfèrent toujours les histoires dirigées par le Caucase aux commentaires sociaux granuleux ou aux contes intimes qui chevauchent deux générations, ou des histoires historiques sur l’amour interdit.

Cette année, les Academy Awards se tiendront à Los Angeles au Dolby Theatre le 9 février 2020 et sont aussi blancs et non représentatifs des personnes de couleur que c’était le cas en 2015 lorsque les téléspectateurs ont menacé de boycotter les festivités. Surnommée «les Oscars les plus blancs» depuis 1998, 2015 n’a vu aucun acteur ou actrice afro-américaine en lice. Twitter noir s’est déchaîné avec des comparaisons de la remise des prix au cours des 87 années écoulées depuis son existence. Le #OscarsSoWhite a commencé à tendre et nous pensions que les choses seraient différentes. Ils ne pouvaient pas empirer. Mais nous y sommes encore une fois, #OscarssoWhite que nous prédisons qu’au moins un des deux nominés gagnera ou du moins nous l’espérons.