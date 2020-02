Osez dire son nom. Bande-annonce de “Candyman”!

MGM et Universal Pictures ont publié le premier ‘Candyman», suite du film d’horreur de 1992 et, à son tour, inspiré par la nouvelle de Cliver Barker incluse dans sa collection« Books of Blood ». Produit par Jordan Peele, ils ont disponible l’avance ci-dessous.

La réalisatrice Nia Dacosta («Little Woods») réalise ce nouveau film à partir d’un scénario écrit par Peele lui-même et Adam Rosenberg. La bande, qualifiée de “suite spirituelle” de l’original, ramène l’histoire dans le quartier où la légende a commencé, maintenant transformée en un quartier embourgeoisé de Chicago, qui se destinait autrefois à devenir une zone d’habitation verte.

Mettant en vedette Yahya Abdul-Mateen II, Colman Domingo, Teyonah Parris et Tony Todd, MGM produit et finance ce projet qui sera distribué dans les cinémas Universal à partir du 12 juin 2020 (en Espagne et aux États-Unis).

L’histoire originale suit l’étudiante universitaire Helen Lyle, qui travaille sur l’une des légendes urbaines de Chicago. La légende est connue sous le nom de Candyman, le nom d’un fantôme avec un crochet au lieu de la main qui apparaît si son nom est prononcé cinq fois devant un miroir.Lorsque Helen prouve sa confiance intellectuelle en récitant le nom de Candyman cinq fois, elle met Je déplace une série inévitable d’événements surnaturels qui culminent en une série de meurtres horribles.

Le film original, appartenant au sous-genre d’horreur “slasher”, a été joué par Tony Todd susmentionné dans le rôle de Candyman, Virginia Madsen, cité par Heleny Vanessa Williams dans le rôle d’Anne-Marie McCoy, après que deux suites arriveront: “Adieu à la chair” Jour des morts “.

