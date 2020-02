O’Shea Jackson Jr. remplace Winston Duke pour le rôle principal dans le film Swagger de Reggie Rock Bythewood et Apple Basketball – Blackfilm

Variety rapporte que O’Shea Jackson va maintenant jouer dans la série dramatique Apple “Swagger.” La série de basket-ball sera écrite et dirigée par Reggie Rock Bythewood, qui sera également producteur exécutif et showrunner.

Jackson reprend le rôle de Winston Duke. Il a été annoncé que Duke jouerait dans la série en octobre, mais un individu connaissant la situation a déclaré qu’il avait subi une blessure sur le plateau de tournage, ce qui l’avait forcé à abandonner la série.

“Merci à Imagine, CBS et Apple TV pour l’opportunité d’avoir collaboré à ce projet,” dit Duke. «Alors que je m’efforce de parvenir à un rétablissement complet au cours des prochains mois, j’ai hâte de me joindre à tout le monde pour de futurs projets. Félicitations à O’Shea – je ne doute pas qu’il brillera dans ce rôle. “

Inspiré par le champion NBA Kevin DurantDes expériences de basket-ball des jeunes, “Swagger” explore le monde du basket-ball des jeunes, et les joueurs, leurs familles et entraîneurs qui font la distinction entre les rêves et l’ambition, l’opportunisme et la corruption. Jackson incarnera Ike, un entraîneur de basket-ball et ancien joueur vedette.

“Je suis ravi d’être impliqué dans un projet aussi profond et percutant qui représente la famille, explore le développement et la croissance de la jeunesse d’aujourd’hui, implique le jeu de basket-ball et, plus important encore, aborde les problèmes sociaux clés qui sont abordés tout au long de la série, “ dit Jackson. “‘ Swagger ’est une opportunité d’explorer un nouveau personnage multidimensionnel sous la direction d’un réalisateur étonnant comme Reggie Rock et son équipe au quotidien.”

Le rôle sera l’un des premiers rôles réguliers de Jackson à la télévision dans sa carrière naissante. Il a récemment été annoncé comme leader de la série Quibi “Le Maintenant.” Son premier crédit à l’écran était dans le film de 2015 «Straight Outta Compton» qui est basé sur l’essor du super groupe hip hop NWA. Jackson a dépeint son propre père, mieux connu des fans sous le nom de Ice Cube, dans le film. Depuis lors, il a continué à jouer dans des films comme le récent “Just Mercy” aussi bien que “Godzilla: le roi des monstres” et “Den of Thieves.”

Brian Grazer et Francie Calfo sera producteur exécutif pour Imagine Television Studios avec Durant et Rich Kleiman de Thirty Five Ventures. La série est issue des studios Imagine Television et CBS Television Studios. James Seidman supervisera le projet pour Imagine. Sarah Flynn servira de cadre pour Thirty Five Ventures.