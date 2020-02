Où a été filmé All the Bright Places? Le film Netflix n’était pas vraiment dans l’Indiana – HITC

Se promener dans les bois, plonger dans des lacs isolés, conduire à travers la campagne, il y a beaucoup de scènes différentes qui composent All the Bright Places.

Le fournisseur de services médias nous a apporté un tout nouveau film en 2020 sous la forme de All the Bright Places.

L’adaptation cinématographique du roman de 2015 a été diffusée sur Netflix le vendredi 28 février 2020. Le synopsis de Netflix se lit comme suit: “À son moment le plus sombre, il la cajole vers la lumière – pour un voyage qui change la vie de liberté, de beauté et de découvertes inattendues.”

Le film a été récompensé pour cinq étoiles par NME.com, donc il est sûr de dire que c’est un “must-watch”. Pour ceux qui ont déjà regardé le film, qui met en vedette Elle Fanning, vous vous demandez peut-être où étaient les personnages principaux Violet Markey et Theodore Finch en voyage.

Le film Netflix se déroule dans la ville fictive de Bartlett, Indiana. Alors, où a été filmé All the Bright Places?

De quoi parle All the Bright Places?

All the Bright Places voit Violet Markey (Elle Fanning) et Theodore Finch (Justice Smith) dans un «voyage» – et cela signifie plus d’un.

Le nouveau film Netflix est basé sur un livre écrit par Jennifer Niven. Le Guardian a décrit le livre en 2015 comme un «livre déchirant sur la maladie mentale».

En plus de se sauver mutuellement d’un suicide potentiel, les deux sont chargés d’un projet d’école qui les oblige à se déplacer dans l’Indiana.

Ils doivent faire rapport sur deux ou plusieurs merveilles de l’Indiana et, dans le processus, Finch et Violet découvrent qu’ils ont une connexion pas comme les autres.

Où a été filmé All the Bright Places?

Bien qu’il se déroule dans l’Indiana, All the Bright Places n’y a pas été entièrement tourné, mais le film a été tourné dans divers endroits.

Selon The Cinemaholic, une grande partie du film a été tournée à Cleveland, Ohio. Elyria, Ohio a également été utilisé comme lieu de tournage.

Certains tournages ont eu lieu à Bruceville, dans l’Indiana, pour capturer les lieux emblématiques mentionnés dans le livre. L’auteur du roman, Jennifer Niven, a documenté un voyage vers les montagnes russes d’arrière-cour sur Instagram en 2015.

