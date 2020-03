Où a été filmé Blow the Man Down? Contes de Easter Cove! – HITC

Le film suscite des éloges considérables, mais où a été tourné Blow the Man Down?

Bien qu’un certain nombre de chaînes de cinéma aient temporairement fermé leurs portes, rien n’empêchera 2020 d’être une bonne année pour le cinéma.

Cela nous a déjà donné tant d’efforts notables, tels que The Gentlemen, Jojo Rabbit, 1917, Waves, The Lighthouse, Parasite, The Invisible Man et Uncut Gems.

Ce dernier – un chef-d’œuvre des frères Safdie – a reçu une petite sortie en salle, mais la plupart l’ont vu avec la permission de Netflix. En effet, le streaming peut être très utile pour de nombreux cinéphiles, et au fil des ans, nous avons vu certaines des meilleures offres comme Roma et Marriage Story trouver un public plus large sur le petit écran.

C’est formidable de voir qu’Amazon continue également de proposer un grand cinéma avec leur sortie de Blow the Man Down le vendredi 20 mars 2020.

Réalisé par Bridget Savage Cole et Danielle Krudy, ce conte américain excentrique se concentre sur Priscilla et Mary Beth Connolly, deux sœurs qui doivent couvrir les conséquences d’une rencontre meurtrière.

Cependant, leurs actions révèlent les secrets de leur environnement.

Où a été filmé Blow the Man Down?

Comme l’a souligné The Cinemaholic, Blow the man Down a été filmé dans la ville de Harpswell, située dans le golfe du Maine, dans le comté de Cumberland.

Le film se déroule à Easter Cove, qui est un endroit fictif dont on nous dit qu’il se trouve dans le Maine. Harpswell est donc un lieu de tournage idéal!

C’est une petite ville côtière, la source précédente ayant noté qu’elle comptait 4 740 habitants en 2010. En plus de l’authenticité du film, il est également formidable de voir qu’un certain nombre de locaux ont été embauchés par l’équipe pour jouer des extras.

Beaucoup d’entre eux peuvent être vus lors de la séquence funéraire filmée à Islands Community Church sur Harpswell Islands Road.

Fait intéressant, l’un des résidents – Linda Prybylo – a fini par avoir plus d’impact sur la production que prévu. Elle est peintre paysagiste et une fois que ses talents sont apparus, elle a collaboré avec le directeur artistique du film et son travail a finalement été exposé dans la maison du personnage central.

Le public parle de Blow the Man Down sur Twitter

Depuis la première du film au Tribeca Film Festival en 2019, un certain nombre de téléspectateurs se sont tournés vers Twitter pour exprimer leurs opinions et leurs éloges.

Maintenant qu’il est disponible pour regarder avec l’aimable autorisation d’Amazon, il gagnera également beaucoup plus.

Découvrez une sélection de tweets:

