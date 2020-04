Où a été filmé Code 8? La science-fiction incontournable de Netflix a choisi des lieux de tournage au Canada! – HITC

Le code 8 a été une révélation surprise depuis son arrivée sur Netflix, mais où le film de science-fiction est-il filmé?

Avec le monde en ébullition et le verrouillage presque total, rien de mieux qu’un peu de science-fiction pour offrir un sentiment d’évasion.

En conséquence, le film Code 8 n’aurait pas pu arriver sur Netflix à un meilleur moment.

Le film, qui met en vedette le duo fraternel Robbie et Stephen Amell, est devenu un succès surprise sur le service de streaming après une sortie de cinéma financée par le crowdfunding offrant peu de succès au box-office.

Code 8 a figuré dans les films et émissions de télévision les mieux classés sur Netflix aux États-Unis et ici au Royaume-Uni.

La réaction au film a été hors de ce monde, mais où exactement dans notre monde a été tourné la science-fiction indépendante?

Code 8 sur Netflix

Code 8 est sorti sur Netflix le 11 avril 2020, plusieurs mois après que le film ait obtenu une sortie cinéma limitée en décembre 2019.

Le film raconte l’histoire d’un avenir dystopique où 4% de la population ont des pouvoirs surhumains, similaires à la population mutante de X-Men. Encore une fois, tout comme X-Men, les personnes dotées de ces pouvoirs font de leur mieux pour rester cachées, même si elles étaient auparavant des membres vénérés de la société.

Situé dans la ville fictive de Lincoln, Code 8 suit l’un de ces individus surhumains, Connor Reed, alors qu’il se tourne vers des moyens néfastes pour aider à nourrir sa mère en phase terminale.

Où a été filmé Code 8?

Netflix n’a pas révélé les lieux de tournage exacts, mais les fans aux yeux d’aigle seront sûrement en mesure de repérer certains points de repère reconnaissables tout au long du film.

La décision de filmer à Toronto n’est pas une surprise, Robbie et Stephen Amell étant tous deux originaires de la ville en question.

Quoi d’autre a été tourné à Toronto?

En plus du Code 8, Toronto a accueilli une vaste gamme de films et de séries télévisées au fil des ans.

Selon IMDb, plus de 11000 productions ont été tournées à Toronto, mais parmi les plus populaires figurent Prison Break, Suits, The Handmaid’s Tale, The West Wing, IT and IT: Chapter Two, Good Will Hunting et Scott Pilgrim vs. The World.

La raison pour laquelle le Canada est un lieu de tournage populaire pour beaucoup est que le gouvernement du pays offre un programme d’allégement fiscal pour aider à persuader les productions cinématographiques et télévisuelles d’utiliser les lieux du pays, contribuant ainsi à créer des emplois dans la région.

Le code 8 est disponible pour streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 11 avril.

