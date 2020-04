Où a été filmé Coffee and Kareem? La comédie policière de Netflix prend le tournage au Canada! – HITC

Coffee and Kareem offre beaucoup de rires, mais où la comédie Netflix a-t-elle été filmée?

Netflix propose toujours de nombreux contenus diversifiés sur son service de streaming.

Des séries télévisées à gros budget aux films légers, il y a quelque chose pour répondre à tous vos besoins.

Coffee & Kareem, un nouveau film de comédie policier avec Ed Helms de The Office US, est l’un des plus récents ajouts à cette dernière de ces deux catégories.

Le film arrive au bon moment pour tous ceux qui recherchent un film léger qui offre beaucoup de rires.

Mais où a-t-on filmé Coffee and Kareem?

Coffee and Kareem sur Netflix

Coffee et Kareem sont arrivés sur Netflix le vendredi 3 avril 2020.

Le film raconte l’histoire du policier James Coffee (Ed Helms) alors que lui et son beau-fils, Kareem (Terrence Little Gardenhigh), sont contraints de fuir un gang de criminels dangereux mais incompétents.

Où se trouve Coffee and Kareem?

L’emplacement en fait un cadre approprié car Détroit est une ville qui a lutté avec les taux de criminalité pendant des décennies.

Cependant, alors que le film se déroulerait à Détroit, le tournage a eu lieu ailleurs.

Où a été filmé Coffee and Kareem?

Au lieu de filmer à Détroit même, le tournage de Coffee and Kareem s’est aventuré au nord-ouest de la ville canadienne de Vancouver, domicile des Jeux olympiques d’hiver de 2010.

Vancouver est un endroit approprié car la population de la ville de 630 000 habitants n’est pas trop différente de la population estimée de Détroit à 672 000 habitants.

Le tournage de Coffee and Kareem a eu lieu entre avril et juin 2019 et plusieurs membres de la distribution du film ont publié des clichés de la ville sur les réseaux sociaux pendant leur séjour.

La raison la plus probable du tournage du film au Canada est due au fait que des incitatifs fiscaux sont offerts aux productions cinématographiques qui tournent au Canada, car cela aide à créer des emplois dans la région.

Coffee and Kareem est disponible en streaming maintenant sur Netflix après la sortie du film le 3 avril 2020.

