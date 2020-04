Où a été filmé Love Wedding Repeat? Lieu de rêve exploré! – HITC

Le public est amoureux du lieu, mais où a été filmé Love Wedding Repeat?

Tout le monde aime un bon mariage…

Ce sont de telles occasions magiques, offrant l’occasion parfaite de voir la famille, les amis et une mer de visages souriants. Mais avouons-le, il y a toujours un peu de drame.

Dans le cinéma et la télévision, en revanche, il n’y a pas qu’un petit peu – il y en a beaucoup!

Il existe une gamme de films de mariage remarquables qui ont retenu l’attention au fil des ans, notamment Bridesmaids, Bride Wars, The Five-Year Engagement, 27 Dresses, The Hangover et Mamma Mia!

Maintenant, Netflix a décidé de dévoiler une nouvelle comédie dramatique de grand jour avec Love Wedding Repeat.

Réalisé par Dean Craig, le film met en vedette Sam Claflin, Aisling Bea, Olivia Munn et plus alors qu’une série d’obstacles menace de faire dérailler une grande cérémonie de mariage. Jongler avec le cœur et les rires, cela vaut certainement la peine de vérifier, et pour ceux qui l’ont déjà, ils sont amoureux de l’emplacement.

Où a été filmé Love Wedding Repeat?

Love Wedding Repeat a été tourné en Italie.

L’intégralité du film se déroule à Rome, en Italie. Comme l’a souligné The Cinemaholic, la scène d’ouverture avec Jack et Dina devant se séparer a été filmée sur place dans la ville.

Cependant, il est à noter que le reste de la production a ensuite eu lieu à Frascati.

La grande question, d’autre part, est de savoir où ils ont filmé les séquences de mariage époustouflantes et idylliques. Eh bien, la réponse est Villa Parisi.

Love Wedding Repeat capture parfaitement à la fois les intérieurs et les extérieurs luxueux, avec les jardins se révélant un point culminant particulier. Compte tenu de la priorité de l’emplacement, il était extrêmement important qu’ils en trouvent un excellent. Mission accomplie.

Le lieu est, comme mentionné, situé à Frascati et est l’une des douze «Ville Tuscolane», selon la source précédente, qui comprend également que la Villa Grazioli et la Villa Tuscolana ont été utilisées.

Love Wedding Repeat: Vous voulez votre mariage à la Villa Parisi?

Heureusement, vous pouvez y organiser votre propre mariage!

Si vous êtes intéressé, cela vaut vraiment la peine de vous rendre sur le site Web, qui affiche les coordonnées de ceux qui souhaitent entrer en contact.

La description enchanteresse se lit comme suit: «La Villa Parisi accueille vos rêves… Dans un endroit de conte de fées, une multitude de services et d’installations sont disponibles pour votre journée inoubliable. Vos invités seront accueillis par une organisation et une hospitalité parfaites, raffinées dans les moindres détails. La terrasse en bord de mer, l’espace piscine avec sa vue mer et la plateforme en bois sur les falaises, peuvent tous être aménagés en exclusivité et offrir le cadre idéal pour vos événements.

Suite: «Mariez-vous au coucher du soleil au bord de la mer, avec les parfums des pins méditerranéens tout en contemplant des paysages romantiques et en célébrant avec vos invités dans un paradis toscan. À quelques pas de là, il y a une charmante petite église pour une cérémonie religieuse ou vous pouvez choisir le château local (Castello Pasquini) pour un mariage civil. “

Si le film n’était pas suffisant pour vous vendre, nous pensons que cela pourrait être la cerise sur le gâteau.

Dans d’autres nouvelles, la distribution Jane Eyre du National Theatre a exploré.