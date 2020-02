Où a été filmé The Call of the Wild (2020)? Harrison Ford échange le Canada contre des emplacements CGI – HITC

L’appel de la nature se déroule peut-être dans le Yukon canadien, mais Harrison Ford et Buck le chien n’ont jamais eu à s’aventurer aussi loin au nord en réalité.

Alors que le besoin de profits accrus dans l’industrie cinématographique continue d’augmenter, nous semblons voir de plus en plus de remakes et de suites vers des propriétés déjà établies.

L’un des remakes ou adaptations les plus en vue à paraître début 2020 est The Call of the Wild, qui a frappé les cinémas le 14 février ici au Royaume-Uni.

Le film est une adaptation du roman de 1903 du même nom de Jack London et l’une des cinq adaptations cinématographiques du roman qui se déroule dans la région du Yukon au Canada.

Cependant, l’édition 2020 de The Call of the Wild s’est éloignée de ses racines lorsqu’elle a commencé à tourner en septembre 2018.

L’appel de la nature est centré sur John Thornton de Harrison Ford et un chien inhabituellement émotif, un St. Bernard-Scotch Collie du nom de Buck.

Au cours de la ruée vers l’or de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, Buck est enlevé de sa maison aimante en Californie et est transporté dans la région du Yukon au Canada pour être utilisé comme chien de traîneau.

Après avoir été lourdement surchargé de travail, Buck est confié à John Thornton et le couple se rend dans les contrées sauvages du Yukon pour échapper aux personnes qui ont abusé de Buck.

Où The Call of the Wild a-t-il été filmé?

Bien qu’il se déroule dans la pittoresque région du Yukon de Canda, The Call of the Wild n’a pas été tourné sur place.

Au lieu de cela, le tournage a eu lieu à Los Angeles et dans la région environnante de la Californie.

En plus des scènes de studios hollywoodiens, le tournage a également eu lieu dans la banlieue de Santa Clarita, à Los Angeles, où une grande partie du tournage en extérieur a eu lieu.

Pour donner aux sites de Los Angeles le look du Candian Yukon, de nombreux CGI ont été mis en œuvre, qui peuvent être vus tout au long du film et de ses scènes d’action en particulier.

Même le chien est CGI

En plus d’utiliser CGI pour donner vie aux lieux du film, même Buck, ainsi que la plupart des chiens du film, ont été créés sous forme CGI.

Cela fonctionne bien en donnant à Buck plus d’émotion, quelque chose que le roman original de Jack London contenait en masse, mais il semble presque comme si un chien CGI d’un film Disney (ce que ce film est techniquement maintenant après l’achat de 20th Century Fox / Studios) vient d’être ajouté aux côtés de Harrison Ford.

The Call of the Wild est maintenant sorti dans les cinémas après sa sortie le 14 février ici au Royaume-Uni.

