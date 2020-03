Où a été filmé The Dark Knight Rises?

Voici quelques-uns des endroits clés où Le chevalier noir se lève a été filmé. La franchise de films Batman a été arrêtée à froid après la réception de Batman & Robin en 1997 – ce qui est quelque peu approprié, étant donné que M. Freeze était un méchant principal. Le box-office décevant du film et la réception critique horrible ont conduit à l’annulation de la suite prévue de Joel Schumacher Batman Unchained – où Scarecrow et Harley Quinn devaient être des méchants. Batman & Robin ont laissé une telle puanteur que le studio savait qu’un redémarrage était le seul chemin vers le succès, avec différents projets comme un Batman Beyond en action réelle ou une adaptation granuleuse de Batman: Year One de Darren Aronofsky en cours de développement.

Finalement, Christopher Nolan a pris les rênes du Batman Begins de 2005. Cette star de la trilogie a choisi Christian Bale comme nouveau Bruce Wayne et a tracé son origine en tant que Batman. Nolan a attiré un casting incroyable pour son redémarrage – y compris Michael Caine, Gary Oldman et Morgan Freeman – et son approche fondée serait très influente sur le genre. La suite de Nolan, The Dark Knight, est considérée comme l’un des plus grands films de bande dessinée jamais réalisés, avec le tour de feu Heath Ledger comme Joker devenant instantanément emblématique.

The Dark Knight Rises de 2012 est généralement considéré comme le plus faible de la trilogie de Nolan, mais c’est toujours une conclusion solide et appropriée. La suite opposait Batman au fanatique de Tom Hardy, Bane, qui est déterminé à apporter un compte à Gotham. La suite a tourné dans divers endroits à travers le monde, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Inde. Du côté du Royaume-Uni, les endroits clés incluent la Sénat House Library à Londres pour la séquence de bal costumé, Wollaton Hall à Nottingham et Osterley House à Middlesex pour les extérieurs et intérieurs de Wayne Manor et de l’aéroport de Stansted pour la scène où Selina est arrêtée.

Les autres lieux au Royaume-Uni pour The Dark Knight Rises incluent le Farmiloe Building à Londres pour le GCPD et Delta Point à Croydon pour Gotham General Hospital. Une scène finale clé a été Alfred spots Bruce et Selina dans un café “italien” a été vraiment tourné à l’Old Royal Navy College à Greenwich, Londres, qui a également été mis en évidence dans Thor: The Dark World. La scène d’ouverture mettant en scène l’audace de l’évasion aérienne de Bane a été tournée dans des endroits en Écosse comme le Loch Glass et le Loch Bealach Culaidh. Pour la séquence prolongée de Bruce emprisonné dans The Pit, la production a été filmée à Chand Baori en Inde, tandis que les extérieurs ont été filmés au fort Mehrangarh.

Pour le côté américain de Le chevalier noir se lève, beaucoup de tournages ont eu lieu à Pittsburgh, le Gotham Rogues Stadium se trouvant au Heinz Field, et Blackgate Prison et Gotham City Hall étant tournés à l’Université Carnegie Mellon. Le film a été tourné à Wall Street, One Liberty Plaza et Queensboro Bridge à New York tandis que des scènes comme le kangourou de Scarecrow ont été tournées à Union Station à Los Angeles.

