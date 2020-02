Où a été filmé The Invisible Man (2020)? Headland House est magnifique! – HITC

The Invisible Man est un visionnement essentiel pour les fans d’horreur, alors explorons où il a été tourné.

Cela attire l’attention, mais où a été filmé The Invisible Man (2020)?

Le film a été réalisé par Leigh Whannell, nous sommes donc entre de bonnes mains…

En réfléchissant à sa production, il est en fait surprenant de voir combien de personnes n’ont pas entendu parler de lui! Nous avons vu une poignée de films à travers l’histoire qui ont changé le jeu et Leigh Whannell en a écrit un. Ce film s’appelle Saw.

Le classique moderne de 2004 a également vu l’étoile de Leigh dans le rôle central d’Adam, l’un des hommes piégés dans la pièce où nous passons une grande partie du récit. Il a également écrit la comédie d’horreur Cooties 2014, mais loin de sa carrière d’acteur et d’écrivain, il a plus que fait ses preuves dans le fauteuil du réalisateur.

Son premier long métrage de réalisateur est venu en 2015 avec Insidious: Chapter 3. Couper les dents sur l’une des franchises les plus populaires du genre est assez impressionnant et il est clair qu’il a beaucoup appris de l’expérience et l’a canalisée dans son prochain long métrage, 2018’s Upgrade .

L’acteur de science-fiction était l’un des meilleurs films de cette année, donc The Invisible Man – son troisième effort – demande à être vu.

Elisabeth Moss et Leigh Whannell assistent à la première de “Invisible Man” à Gaumont Champs Elysees le 17 février 2020 à Paris, France.

L’homme invisible avec Elisabeth Moss

The Invisible Man met en vedette Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), incroyablement talentueuse, dans le rôle principal de Cecilia. Son ex tourmentant prend sa propre vie, mais elle commence à soupçonner que sa mort pourrait avoir été un canular.

Il n’est pas nécessaire d’enlever le mystère, c’est tout ce qui sera dit de l’intrigue.

Avec Leigh et Elisabeth à bord, c’est tout ce dont vous avez besoin. Le blockbuster 2017 The Mummy with Tom Cruise était à l’origine destiné à lancer un nouvel univers sombre, mais après ses lacunes critiques et commerciales, les plans ont été lancés avec ce film à budget relativement faible.

Vous n’avez pas besoin de millions et de millions de dollars pour faire un bon film d’horreur. En fait, les bons emplacements sont peut-être plus importants que l’argent…

The Invisible Man (2020): Où a-t-il été tourné?

Selon IMDb, The Invisible Man a été tourné en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, à travers une série de lieux.

Voici une liste ci-dessous:

– Fox Studios, Moore Park, Sydney, Nouvelle-Galles du Sud, Australie

– Kiama, Nouvelle-Galles du Sud

– Sydney, Nouvelle-Galles du Sud

– Barangaroo, Sydney, Nouvelle-Galles du Sud

– Martin Place, Sydney, Nouvelle-Galles du Sud

– Headland House, Gerringong, Nouvelle-Galles du Sud

– Potts Point, Sydney, Nouvelle-Galles du Sud

L’homme invisible: la maison du promontoire

La maison de notre protagoniste est un véritable endroit nommé Headland House (illustré dans le tweet ci-dessus).

C’est un endroit remarquable pour tourner, avec les magnifiques champs verts entourant la propriété offrant des vues idylliques, mais alimentant également un sentiment d’isolement prédominant dans de nombreux films d’horreur.

Comme l’a souligné Dezeen, il se trouve au sommet d’une colline sur un site de 150 acres où une crête se connecte à la mer tout en offrant de belles vues sur la plage de Werri et la baie de Geering. C’est absolument magnifique à l’intérieur comme à l’extérieur… encore une fois, les films d’horreur sont parfaits pour transformer le paradis en cauchemar.

L’Universal Monster Monster a noté qu’ils tournaient là-bas pendant la troisième semaine du tournage, y compris que «… la maison de vacances a reçu le prix de la maison australienne de l’année et la maison australienne sur mesure».

Ce n’est pas exactement difficile de voir pourquoi – homme invisible ou pas, nous le prendrions!

