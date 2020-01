Où a été tourné 1917? La dernière épopée de Sam Mendes présente la guerre comme jamais auparavant – HITC

Ce joyau cinématographique est salué comme l’un des meilleurs films de guerre jamais réalisés.

Le film a reçu des critiques élogieuses, mais où a été tourné 1917?

Quel est votre film de guerre préféré? Il y a tellement d’efforts incroyables qui viennent à l’esprit, notamment Come and See, Apocalypse Now, Saving Private Ryan, Full Metal Jacket, Paths of Glory, Hacksaw Ridge et Dunkerque.

Bien sûr, le genre compte tellement plus de masterclasses que nous aimerions mettre en lumière, mais en ce moment, notre attention est fermement tournée vers 1917, ce qui jette le public sur le terrain terrifiant de la Première Guerre mondiale.

Nous racontons deux soldats britanniques – le Cpl Lance. Schofield et Lance Cpl. Blake – car ils ont pour tâche inconditionnelle d’informer leurs camarades d’un massacre qui les réclamera tous. Pour faire passer la nouvelle aux soldats, ils doivent risquer leur vie à chaque étape du chemin, traversant le territoire ennemi pour sauver 1600 soldats.

La mission est encore plus personnelle pour Blake. Pourquoi? Son frère fait partie des hommes qu’ils doivent avertir.

Steven Zeitchik et Sam Mendes parlent sur scène lors d’une séance de questions / réponses lors d’une projection spéciale de «1917», animée par Sarah Jessica Parker et présentée par Universal Pictures et DreamWorks Pictures le…

La puissance unique de 1917

C’est une course contre la montre que le public ne voudra tout simplement pas manquer.

Il semble habilement conçu, et bien que certains aient considéré l’apparence du film comme familier, cela ne ressemble à aucun autre film de guerre que vous avez vu auparavant.

1917 est filmé et monté pour apparaître comme une seule prise, plongeant le spectateur dans ce qui ressemble à du temps réel. La caméra suit l’action et les interprètes pendant une durée stupéfiante de deux heures, apparemment sans interruption. Bien sûr, c’est incroyablement difficile à réaliser, mais avec détermination, les résultats extraordinaires en valent la peine!

Nous avons vu récemment l’approche à prise unique avec discipline avec des films comme Victoria en 2015. Cependant, c’est un film de guerre à grande échelle… tout simplement incroyable.

Où a été tourné 1917?

La façon dont il a été filmé est fascinante, mais prenons un moment pour voir où il a été filmé.

Les scènes de tranchées ont déjà gagné beaucoup d’éloges, et selon IMDb, elles ont été filmées à Salisbury Plains, Wiltshire, Angleterre.

C’était également l’emplacement utilisé pour la ferme française, comme le souligne la même source.

Govan Graving Docks, Glasgow, Ecosse était également un lieu. Comme l’écrit iNews, il s’agissait des deux quais les plus au nord utilisés, avec un ensemble construit à l’est de la «Pump House» pour former une extension temporaire. La demande d’aménagement a indiqué que l’endroit était un endroit parfait en raison de «l’apparition d’un pont sur un canal».

D’autres décors ont été tournés à Low Fell, Gateshead, Royaume-Uni.

Plus de Sam Mendes!

1917 est dirigé par le toujours brillant Sam Mendes.

Le film est en fait inspiré par le grand-père du cinéaste anglais de 54 ans et ses histoires et récits de la Première Guerre mondiale.

Il a déjà donné au public un certain nombre de films à chérir et fait des vagues avec American Beauty en 1999, qui a remporté l’Oscar du meilleur film. Après ce succès, il a dirigé Road to Perdition, Jarhead, Revolutionary Road et Away We Go.

Plus récemment, il nous a tous impressionnés avec deux efforts de James Bond – Skyfall 2012 et Spectre 2015. Bien qu’il ne nous amène pas le prochain, nous sommes simplement heureux d’avoir 1917 à regarder encore et encore.

