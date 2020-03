Où Ahsoka est pendant le Mandalorien (selon Canon Star Wars)

Avec Le Mandalorien La saison 2 devrait avoir une apparition de Ahsoka (joué par Rosario Dawson), les gens demandent ce qu’elle faisait même à cette époque dans le canon de Star Wars? Créée par Jon Favreau, la première série en direct de Star Wars se déroule cinq ans après les événements de Return of the Jedi et présente au spectateur le seul tireur d’élite Din Djarin (Pedro Pascal), alias Mando. Sa quête pour protéger Baby Yoda (officiellement connu sous le nom de The Child) est au centre de l’histoire, et il cherchera à réunir l’enfant avec son peuple dans la saison 2. La mission ne sera pas une promenade dans le parc, cependant, avec Moff Gideon (Giancarlo Esposito) sur la queue.

Tout au long de la saison 1 de Mandalorian, les téléspectateurs ont été traités avec divers éléments de la grande franchise Star Wars, y compris Mando visitant Tatooine. La première saison de la série, cependant, ne comportait aucun personnage de grand nom des films ou autres émissions de télévision. Pourtant, des personnages originaux de la trilogie Star Wars pourraient apparaître dans la saison 2 de The Mandalorian. Fidèle à cela, Ahsoka, le favori des fans, est la première apparition confirmée dans la nouvelle saison de The Mandalorian.

Ahsoka a fait ses débuts en tant que Padawan d’Anakin Skywalker dans le film d’animation Star Wars: The Clone Wars, qui se déroulait entre Star Wars: Episode II – L’attaque des clones et Star Wars: Episode III: La vengeance des Sith. Son voyage se poursuit dans la série animée The Clone Wars, qui propose actuellement de nouveaux épisodes sur Disney + pour sa dernière saison. En termes de chronologie, sa dernière apparition était dans Star Wars Rebels (principalement avant la trilogie originale) où elle a incarné le personnage de Fulcrum – un surnom pour les personnes anonymes qui fournissent secrètement à la Rébellion des informations pertinentes concernant l’Empire et ses activités perverses. Ahsoka est devenue un membre éminent du Ghost Crew dans Star Wars Rebels saison 2 – jusqu’à ses retrouvailles déchirantes avec son ancien maître, qui était alors déjà Dark Vador. Elle n’est réapparue qu’à la fin de la série, qui s’est déroulée après la bataille d’Endor.

Il est incertain où Ahsoka avait été entre la bataille de Malachor et la chute de l’Empire, ce qui est un moment assez important pour se cacher, surtout au plus fort de la lutte de la rébellion contre l’empereur Palpatine et son armée. Tout cela étant dit, nous savons qu’à la fin de Rebels, elle est retournée à Lothal où elle s’est associée avec Sabine, membre de Ghost Crew Mandalorian, pour retrouver Ezra Bridger manquante dans les régions inconnues. Depuis lors, il n’y a eu aucune mise à jour concernant son sort.

Étant donné que le Mandalorian a lieu une demi-décennie après le retour du Jedi, il y a une chance qu’Ashoka soit toujours avec Sabine pour mener à bien sa mission – à moins, bien sûr, qu’ils n’aient déjà trouvé le chevalier Jedi manquant. On ne sait pas encore si Sabine fera une apparition dans la série Disney + (cela ne semble approprié que parce qu’elle est Mandalorienne et était autrefois la porteuse du Darksaber), mais sinon, il est possible qu’Ahsoka dise au revoir à Sabine après avoir localisé Ezra .

On ne sait pas grand-chose sur le rôle d’Ahsoka dans la saison 2 de The Mandalorian. Le dernier rapport suggère que le personnage ne sera pas un habitué de la série, ce qui signifie qu’elle ne sera que dans la série en tant qu’invitée – peut-être un one-and-done rencontre avec Din et Baby Yoda alors qu’ils poursuivent leurs aventures. Malgré cela, son apparence peut entraîner de plus grandes choses pour elle en général. Peut-être que cela pourrait être un tremplin pour sa propre série, quelque chose que ses fans poussent depuis un certain temps maintenant.

Le Mandalorien la saison 2 devrait sortir en octobre.