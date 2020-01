Où David Copperfield a-t-il été filmé? L’histoire personnelle d’une icône littéraire! – HITC

Vous l’avez déjà vu, mais certainement pas comme ça.

C’est un délice absolu, mais où a été tourné David Copperfield?

Les merveilleuses œuvres de l’auteur anglais Charles Dickens sont éternelles et leur influence et leur pouvoir ne peuvent jamais être sous-estimés. Il a offert au monde des classiques authentiques tels que Great Expectations, A Christmas Carol, A Tale of Two Cities et Oliver Twist.

L’une de ses œuvres les plus appréciées est son huitième roman, David Copperfield. Bien que publié initialement en série en 1849, il a été publié sous forme de livre en 1850. Comme la plupart des œuvres du célèbre écrivain, il était toujours mûr pour l’adaptation et nous l’avons vu interprété à l’écran de nombreuses fois.

Alors, pourquoi continuons-nous à le réinventer?

Eh bien, c’est parce qu’il y a tellement de façons de l’aborder. Tant de personnes talentueuses ont réfléchi à la manière dont elles peuvent insuffler une nouvelle vie à l’œuvre de Dickens, et la fascination du public pour ces histoires ne diminuera probablement jamais, surtout après cela…

Dev Patel assiste à la projection de «L’histoire personnelle de David Copperfield» à l’hôtel Soho le 02 décembre 2019 à Londres, en Angleterre.

L’histoire personnelle de David Copperfield

Armando Iannucci s’attaque à Dickens!?

Oui, c’est aussi génial que ça puisse paraître! Le talent écossais de 56 ans est surtout connu pour avoir co-créé le personnage emblématique d’Alan Partridge et pour sa série télévisée hilarante The Thick of It.

Il a ensuite réalisé son premier long métrage – In the Loop en 2009 – puis La mort de Staline en 2017. Armando possède certainement un style et un esprit de marque qu’il apporte à The Personal History of David Copperfield.

Dev Patel (Slumdog Millionaire) joue le rôle principal, apportant avec lui tant de charme et de charisme. Il le cloue absolument, et l’approche révisionniste du casting ici mérite tous les éloges qu’elle reçoit.

Les lieux aident à en faire une expérience à chérir aussi, alors, où a-t-elle été filmée?

Où David Copperfield a-t-il été filmé?

Selon IMDb, le tournage de L’histoire personnelle de David Copperfield a eu lieu aux endroits suivants:

– Dorney Court, Dorney, Buckinghamshire, Angleterre, Royaume-Uni

– Ealing Studios, Londres, Angleterre, Royaume-Uni

– Lynn du roi, Norfolk, Angleterre, Royaume-Uni

– Weybourne, Norfolk, Angleterre, Royaume-Uni

– Bury St Edmunds, Suffolk, Angleterre, Royaume-Uni

– Hull, East Riding, Yorkshire, Angleterre, Royaume-Uni

Selon Visit Britain, ils ont filmé autour d’Angel Hill et de l’Angel Hotel à Bury St Edmunds, le front de mer sur la rivière Great Ouse à King’s Lynn, ainsi que la vieille ville de Hull sur les rives de la rivière Humber dans le Yorkshire de l’Est.

Quel est le verdict du public?

Tant de téléspectateurs ont afflué sur Twitter pour donner leur avis sur le film.

Découvrez une sélection de tweets:

Dans d’autres nouvelles, Uncut Gems est-il basé sur une histoire vraie?