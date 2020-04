Où Django Unchained a-t-il été filmé? Explorez les superbes lieux de tournage de Tarantino sur Netflix – HITC

Django Unchained a fait son chemin sur Netflix aux États-Unis au moment idéal, mais où a été tourné le western Tarantino?

Le monde étant actuellement totalement bloqué, nous sommes nombreux à devoir passer beaucoup plus de temps à la maison que d’habitude.

En conséquence, Netflix et Disney + s’avèrent être la principale source de divertissement pour beaucoup.

Et, pour rendre la quarantaine un peu plus supportable, Netflix aux États-Unis a ajouté un véritable joyau à sa collection de films, Django Unchained.

Le western Tarantino a remporté un énorme succès lors de sa sortie initiale en 2012 et les fans approuveront sans aucun doute que le film soit disponible à regarder sur simple pression d’un bouton.

Non seulement le film présente un casting époustouflant et une histoire fascinante, mais il présente également des paysages à couper le souffle, mais où Django Unchained a-t-il été tourné?

Django Unchained est maintenant sur Netflix

Après sa sortie en salles en 2012, Django Unchained est apparu sporadiquement sur les services de streaming et le 25 avril 2020, le film Tarantino, oscarisé, est arrivé sur Netflix aux États-Unis.

Le film raconte l’histoire de Django (Jamie Foxx), un ancien esclave qui est libéré par le Dr King Schultz (Christoph Waltz) et les deux se lancent sur la piste lors d’une multitude de missions de chasse aux primes, qui ont abouti à une fusillade de plantation avec «Monsieur» Calvin J. Candie (Leonardo DiCaprio) et une foule d’armes à feu louées.

Où Django Unchained a-t-il été filmé?

Le tournage de Django Unchained a commencé en novembre 2011 et s’est poursuivi jusqu’en juillet 2012.

Le tournage a eu lieu dans tous les États-Unis avec des sites comme la Californie, le Wyoming et Evergreen Plantation à Wallace, en Louisiane, juste à l’extérieur de la Nouvelle-Orléans.

Plongez dans Melody Ranch

L’un des lieux de tournage les plus accrocheurs utilisés dans Django Unchained était les studios de cinéma Melody Ranch en Californie.

Nous pouvons voir l’emplacement utilisé lorsque Django et Schultz arrivent dans une ville, s’aventurent dans le salon et demandent la présence du commissaire de la ville.

L’emplacement, qui est en réalité une réplique de la ville de l’ouest, a accueilli plus de 140 productions selon IMDb, avec des films et des émissions de télévision tels que Westworld, Deadwood, High Noon et même le film de Tarantino 2019 Once Upon a Time à Hollywood utilisant tous l’emplacement .

Django Unchained est disponible pour streaming maintenant sur Netflix aux États-Unis après son arrivée sur le service de streaming le 25 avril.

